Temporal atinge Nova Jersey na véspera de Brasil x Marrocos; veja a previsão para sábado
Carlo Ancelotti elogia rival deste sábado
NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Nesta sexta-feira, 24 horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, um temporal atingiu o estado de Nova Jersey. No entanto, a previsão, para a hora do jogo contra o Marrocos, é de tempo firme, com sol e sem chuva.
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A forte chuva desta sexta é típica de verão e durou cerca de 30 minutos. Na quinta-feira, Nova Jersey também foi palco de um temporal.
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Mais cedo, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou bem à vontade no MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil. Com a ponderação de sempre, e se dizendo "um otimista", o treinador repetiu que vê o Brasil em condições de competir com qualquer equipe do mundo.
Técnico do Brasil elogia Marrocos
— Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida (com o Marrocos). É apenas a primeira partida desta competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados — assegurou o treinador da Seleção Brasileira. Ancelotti prometeu um Brasil "muito bem organizado" diante do Marrocos, que definiu como "uma das melhores seleções do continente africano".
Confiança à parte, o treinador prega respeito ao adversário da estreia:
— No futebol moderno não existe time pequeno. O Marrocos é um dos melhores times da atualidade, vice-campeão, ou campeão da Copa da África, não vou entrar nessa discussão. É uma equipe muito bem preparada para o futebol — avaliou o técnico italiano.
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