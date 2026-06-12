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Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes de estreia na Copa

Integrantes do Movimento Verde Amarelo promovem bandeiraço em Nova York

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 19:24
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Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Um grupo de torcedores brasileiros se reuniu na Times Square, em Nova York, nesta sexta-feira (12), na véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O evento ocupou as ruas do ponto turístico norte-americano e as imagens viralizaram ao redor do mundo. O Brasil irá estrear na competição neste sábado (13), quando enfrenta Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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    • A mobilização foi organizada pelo Movimento Verde Amarelo, grupo de torcedores que acompanha a Seleção Brasileira em competições internacionais. Durante o encontro, os participantes exibiram bandeirões, utilizaram instrumentos musicais e entoaram músicas de incentivo ao time nacional.

    O evento chamou a atenção de turistas e frequentadores da região, um dos pontos mais movimentados de Nova York. Imagens da celebração foram compartilhadas pelos torcedores nas redes sociais ao longo do dia. Veja imagens:

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    Ações devem continuar durante a Copa do Mundo

    Segundo os organizadores, a atividade marcou o início das ações programadas para acompanhar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. A expectativa é que novas concentrações de torcedores sejam realizadas antes dos próximos jogos da equipe nos Estados Unidos.

    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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