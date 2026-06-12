Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes de estreia na Copa Integrantes do Movimento Verde Amarelo promovem bandeiraço em Nova York

Um grupo de torcedores brasileiros se reuniu na Times Square, em Nova York, nesta sexta-feira (12), na véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O evento ocupou as ruas do ponto turístico norte-americano e as imagens viralizaram ao redor do mundo. O Brasil irá estrear na competição neste sábado (13), quando enfrenta Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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A mobilização foi organizada pelo Movimento Verde Amarelo, grupo de torcedores que acompanha a Seleção Brasileira em competições internacionais. Durante o encontro, os participantes exibiram bandeirões, utilizaram instrumentos musicais e entoaram músicas de incentivo ao time nacional.

O evento chamou a atenção de turistas e frequentadores da região, um dos pontos mais movimentados de Nova York. Imagens da celebração foram compartilhadas pelos torcedores nas redes sociais ao longo do dia. Veja imagens:

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FESTA BRASILEIRA 🇧🇷🤩



Dá uma olhada no clima dos torcedores do Brasil em Nova Iorque. Muito bandeirão e batuque!



🎥 @calvino_fc pic.twitter.com/NNYLv3YV2X — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) June 12, 2026

🇧🇷🎺 ¡EL CARNAVAL YA SE VIVE EN NUEVA YORK! 🗽



🫂 Cientos de aficionados brasileños se reunieron en Times Square para protagonizar el tradicional banderazo de apoyo a su selección.



🏆 La torcida hizo sentir su pasión y tiñó de verde y amarillo uno de los lugares más… pic.twitter.com/hm1pnriTFI — 📻 Sucre Deportes (@sucredeportesec) June 12, 2026

Torcida brasileira fazendo a festa na Times Squares.



Amanhã tem bandeirão com movimento verde e amarelo. pic.twitter.com/sWKVV9atik — Felipe Silva (@_felipinhof99) June 11, 2026

Torcida brasileira começa a ocupar a Times Square… pic.twitter.com/sXeCDdpnOx — 𝗙𝗨𝗧𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗘𝗠 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗘 (@FutebolEmChoque) June 12, 2026

Ações devem continuar durante a Copa do Mundo

Segundo os organizadores, a atividade marcou o início das ações programadas para acompanhar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. A expectativa é que novas concentrações de torcedores sejam realizadas antes dos próximos jogos da equipe nos Estados Unidos.

Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

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