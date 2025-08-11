Olho neles, Ancelotti!: destaques da semana têm Neymar, Danilo e Arthur Cabral

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o Lance! apresenta a série "Olho Neles, Ancelotti!", destacando os jogadores brasileiros que podem estar nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A coluna trará análises semanais sobre atletas que vêm se destacando e que têm chances de integrar a lista da Seleção Brasileira até junho de 2026.

Arthur Cabral

O centroavante do Botafogo vem mostrando que pode suprir a saída de Igor Jesus do time. Contra o Fortaleza, Arthur Cabral deixou o dele na goleada por 5 a 0 fora de casa e igualou Igor Jesus na artilharia do clube no Campeonato Brasileiro. Em seis jogos disputados com a camisa do Botafogo, Cabral marcou três gols e deu uma assistência.

Danilo

Recém-contratado pelo Botafogo, o volante Danilo já demonstra a qualidade dos tempos de Palmeiras. Danilo voltou ao Brasil para ficar mais perto das avaliações de Carlo Ancelotti em busca de oportunidades na Seleção Brasileira. No meio da semana, ele foi decisivo na vitória sobre o Red Bull Bragantino. Roubou a bola e deu lindo passe para Savarino anotar o gol da classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Neymar

Durante a semana, a comissão técnica da Seleção Brasileira acompanhou de perto Neymar. O preparador físico Cristiano Nunes visitou o Santos para avaliar a condição física e médica do jogador, e depois se juntou ao diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e ao coordenador técnico, Juan Santos, para assistir o camisa 10 conduzir o Santos à vitória sobre o Juventude, com dois gols.

No fim de semana, embora não tenha balançado as redes, Neymar ficou em campo até os acréscimos do segundo tempo, mostrando evolução no condicionamento. Embora tenha desperdiçado grande chance no primeiro tempo, o atacante também mostrou que ainda é capaz de grandes jogadas, como quando deixou Fabrício Bruno sentado na área do Cruzeiro após uma sequência de dribles desconcertantes.

Gabriel Brazão

O Santos saiu do Mineirão com uma vitória surpreendente sobre o Cruzeiro. E o 2 a 1 aconteceu graças à excelente atuação de Gabriel Brazão. No primeiro tempo, quando o time mineiro dominou a partida, o goleiro do Santos salvou a equipe em pelo menos três oportunidades.

Além disso, ele também tem sido observado de perto pela comissão técnica da Seleção Brasileira, que está de olho no goleiro pelas suas boas atuações com a camisa do Santos.