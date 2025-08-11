As atenções de todos os brasileiros já estão voltadas para a próxima convocação da Seleção Brasileira. Com a classificação assegurada para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti contará com dois meses de preparação até a próxima Data Fifa, em setembro. Nesse sentido, a mídia internacional especializada questionou a presença de Neymar na próxima lista.

O treinador poderá intensificar os trabalhos e fazer os últimos ajustes visando os confrontos finais das Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção Brasileira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, com 25 pontos em 16 partidas. O Brasil está empatado em número de pontos com o Equador, segundo colocado, e a dez pontos da líder Argentina. A campanha até o momento soma sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 21 gols marcados e 16 sofridos.

Com tempo e tranquilidade para observações, Ancelotti pretende testar novos nomes e consolidar o desempenho da equipe rumo ao Mundial. Segundo o jornal espanhol "As", um dos atletas que chamam a atenção do treinador é Neymar, destaque nos últimos jogos com a camisa do Santos. O camisa 10 ficou de fora da primeira convocação sob o comando do italiano devido a lesões que ainda exigiam cuidados.

Neymar com a camisa do Santos pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

— Durante esse período, ele tem monitorado de perto vários jogadores, incluindo Neymar. O jogador do Santos ficou de fora da primeira convocação de Ancelotti por não ter se recuperado totalmente das lesões. Agora, a situação mudou, pois ele está em ótima forma futebolística — escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Simón Escudero.

A Seleção volta a campo no dia 4 de setembro, quando enfrenta o Chile no Maracanã. Cinco dias depois, em 9 de setembro, visita a Bolívia, em partida marcada na cidade de El Alto.

