O primeiro jogo de Neymar pela Seleção Brasileira; relembre

Em 10 de agosto de 2010, a Seleção Brasileira deu início a uma nova fase após a Copa do Mundo da África do Sul. Com Mano Menezes estreando como técnico e uma convocação recheada de jovens promessas, o amistoso contra os Estados Unidos, realizado no Metlife Stadium, em Nova Jersey, ficou marcado por uma estreia que mudaria os rumos do futebol brasileiro na década seguinte: Neymar da Silva Santos Júnior vestia pela primeira vez a camisa da Seleção principal. O Lance! relembra o primeiro jogo de Neymar pela Seleção Brasileira.

O primeiro jogo de Neymar pela Seleção Brasileira

Aos 18 anos, ainda no início de sua ascensão meteórica pelo Santos, Neymar já era alvo de grande expectativa. Ao lado de outros jovens como Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e David Luiz, o camisa 11 ganhou a titularidade logo em sua primeira convocação e não decepcionou. Aos 28 minutos do primeiro tempo, aproveitou cruzamento perfeito de André Santos e, com uma cabeçada firme, abriu o placar. A comemoração, com os braços erguidos e um sorriso que traduzia a emoção da estreia, simbolizou o início de uma era.

O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 0, com o segundo gol marcado por Alexandre Pato ainda na etapa inicial. Mais do que o resultado, a atuação leve, técnica e ofensiva da equipe encantou os torcedores e sinalizou uma mudança de estilo em relação ao time que havia decepcionado no Mundial semanas antes.

O contexto da partida e a nova Seleção de Mano Menezes

Aquela partida contra os Estados Unidos era carregada de simbolismo. Após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010 para a Holanda, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu encerrar o ciclo de Dunga e apostar em uma renovação profunda. Mano Menezes, então técnico do Corinthians, foi chamado para liderar esse processo, que começaria com uma equipe rejuvenescida e focada na preparação para os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e, sobretudo, a Copa do Mundo em casa, em 2014.

A convocação de Neymar e Ganso, destaques do Santos vice-campeão da Copa do Brasil de 2010, foi recebida com entusiasmo. Outros nomes jovens como Jucilei, Ederson, André e Carlos Eduardo também integraram o grupo. Entre os mais experientes, Robinho foi o capitão e principal referência em campo.

continua após a publicidade

Do lado norte-americano, a equipe comandada por Bob Bradley vinha de uma participação consistente na Copa do Mundo, onde havia chegado às oitavas de final. Com nomes como Landon Donovan, Michael Bradley e Jozy Altidore, os Estados Unidos representavam um adversário competitivo e útil para testes.

A bola rolou em Nova Jersey às 21h11 (horário de Brasília), com bom público no estádio e ampla cobertura da imprensa brasileira. Desde os minutos iniciais, a Seleção mostrou leveza e posse de bola, com boas triangulações e criatividade no meio-campo. Neymar foi incisivo, mostrou personalidade e movimentação intensa. Sua estreia, coroada com gol, foi amplamente elogiada.

A ficha técnica e os detalhes do jogo histórico

A partida foi conduzida pelo árbitro canadense Silviu Petrescu e terminou com vitória brasileira por 2 a 0. Neymar marcou aos 28 minutos, após bela assistência de André Santos, enquanto Pato fez o segundo aos 45, aproveitando sobra de bola dentro da área.

A escalação do Brasil naquele amistoso foi composta por Victor; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Lucas Leiva, Ramires (depois Hernanes) e Paulo Henrique Ganso (depois Jucilei); Robinho (depois Diego Tardelli), Alexandre Pato (depois André) e Neymar (depois Ederson e, posteriormente, Carlos Eduardo). Um total de sete substituições foram feitas, evidenciando o caráter experimental do jogo e o objetivo de testar novas peças.

Do lado americano, nomes como Donovan, Feilhaber, Altidore e Bradley compunham a espinha dorsal de uma equipe em desenvolvimento, mas que se mostrou vulnerável à movimentação e técnica brasileira.

Além de Neymar, outros jogadores se destacaram, como André Santos, com grande presença ofensiva, e Paulo Henrique Ganso, que comandou o meio-campo com passes refinados. O entrosamento entre os jovens santistas chamou atenção, reforçando o peso da base do Santos na renovação da Seleção.

O impacto da estreia de Neymar e o começo de uma trajetória lendária

A estreia de Neymar pela Seleção Brasileira em 2010 foi apenas o primeiro capítulo de uma das carreiras mais marcantes do futebol mundial na década seguinte. Ao longo dos anos, o camisa 10 acumularia participações em Copas do Mundo, títulos com a Seleção principal e olímpica, recordes e uma presença constante nas principais discussões do futebol internacional.

Com mais de 100 jogos disputados pela Seleção até hoje e dezenas de gols marcados, Neymar se tornou o maior artilheiro da história da equipe, ultrapassando Pelé em 2023. Sua relação com a camisa verde-amarela passou por altos e baixos, mas sempre esteve cercada de paixão, cobrança e protagonismo.

O amistoso contra os Estados Unidos marcou o início oficial dessa jornada. Com apenas 18 anos, Neymar mostrou que estava pronto para carregar o peso da expectativa e brilhar em grande escala. Para muitos torcedores, aquele gol de cabeça em Nova Jersey ainda representa a imagem mais pura de sua essência: talento, alegria e vontade de vencer.

Ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar se consolidaria como um dos maiores nomes do futebol mundial em sua geração. E tudo começou ali, em uma noite de agosto, com um cruzamento perfeito, um cabeceio certeiro e uma comemoração inesquecível.