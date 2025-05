Jogador afastado pode retornar à Seleção com chegada de Ancelotti

A contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, um jogador que poderia se animar com a chegada do italiano é Richarlison. Atualmente no Tottenham Hotspur, o atacante de 28 anos foi comandado por Ancelotti durante a passagem do treinador pelo Everton.

Ancelotti comandou o Everton entre a metade da temporada 2019/20 e o final da temporada 2020/21. Neste período em que treinou os Toffees, o italiano teve 31 vitórias, 14 empates e 22 derrotas - 93 gols marcados e 88 sofridos.

Números de Richarlison sob o comando de Carlo Ancelotti

Ancelotti foi um dos cinco treinadores que comandou Richarlison no Everton, estando ao lado de Duncan Ferguson, Marco Silva, Rafael Benítez e Frank Lampard.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, Richarlison disputou 59 partidas, marcou 20 gols e deu quatro assistências.

Números separados por competição Jogos Gols Assistências Premier League 52 14 4 Copa da Liga Inglesa 3 3 - Copa da Inglaterra 4 3 -

Richarlison na Seleção Brasileira

Richarlison foi convocado pela primeira vez para jogar pela seleção principal do Brasil em setembro de 2018 e estreou contra os Estados Unidos. O atacante foi um dos nomes de confiança do treinador Tite para o ciclo da Copa do Mundo de 2022.

Pela Seleção, o "Pombo" tem 20 gols marcados em 48 partidas.

Jogos Gols Assistências Amistosos 22 9 6 Eliminatórias 12 6 - Copa América 10 2 1 Copa do Mundo 4 3 1

O jogador do Tottenham não é convocado desde a data Fifa de março de 2024, quando Dorival Jr assumiu a Seleção Brasileira. Apesar de ter sido selecionado, o atacante não foi utilizado nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.