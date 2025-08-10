Europeus enlouquecem com lance de Raphinha e novo craque do Barcelona
Time enfrenta o Como
Nova contratação do Barcelona para a temporada 2025/26, o inglês Marcus Rashford viralizou com Raphinha na web durante a partida amistosa do Barcelona. Em um ataque rápido, Rashford percorreu quase o campo inteiro para acionar Raphinha na área e fazer 3 a 0 para o Barcelona contra o Como. O lance repercutiu entre europeus, veja abaixo:
