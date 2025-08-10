menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus enlouquecem com lance de Raphinha e novo craque do Barcelona

Time enfrenta o Como

Barcelona se apresentou para os torcedores
imagem cameraBarcelona se apresentou para os torcedores (Foto: Josep LAGO / AFP)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
17:05
  • Matéria
  Matéria

Nova contratação do Barcelona para a temporada 2025/26, o inglês Marcus Rashford viralizou com Raphinha na web durante a partida amistosa do Barcelona. Em um ataque rápido, Rashford percorreu quase o campo inteiro para acionar Raphinha na área e fazer 3 a 0 para o Barcelona contra o Como. O lance repercutiu entre europeus, veja abaixo:

Marcus Rashford é a nova contratação do Barcelona
Marcus Rashford é a nova contratação do Barcelona (Foto: Reprodução)

