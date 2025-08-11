Apesar da conquista invicta da Copa América, a Seleção Brasileira Feminina caiu três posições no Ranking FIFA e agora ocupa o 7º lugar, de acordo com a atualização divulgada na última quinta-feira (7). A Espanha, atual campeã mundial, assumiu a liderança, seguida pelos Estados Unidos.

O ranking ainda tem Suécia, Inglaterra, Alemanha e França nas primeiras colocações, evidenciando o peso e a competitividade das seleções europeias, impulsionadas pela Eurocopa Feminina.

Melhores seleções do mundo (futebol feminino)

Confira abaixo o ranking das dez melhores seleções do mundo.

Espanha – 2066,79 pontos Estados Unidos – 2065,06 pontos Suécia – 2025,26 pontos Inglaterra – 2022,64 pontos Alemanha – 2011,56 pontos França – 1988,68 pontos Brasil – 1976,30 pontos Japão – 1971,05 pontos Canadá – 1967,83 pontos Coreia do Norte – 1944,22 pontos

Momento da Seleção feminina

Desde a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, em 2024, a Seleção feminina vive uma crescente de desempenho e resultados. No período, fez oito jogos, com uma derrota, um empate e seis vitórias.

Os primeiros desafios foram contra a seleção colombiana. Empatou por 1 a 1 e depois venceu por 3 a 1. Contra a Austrália, entre novembro e dezembro de 2024, foram triunfos por 3 a 1 e 2 a 1.

Em abril, a Seleção perdeu o primeiro jogo para os Estados Unidos, por 2 a 0, e depois conquistou uma vitória histórica, fora de casa, por 2 a 1.

Foram dois amistosos contra o Japão na última Data Fifa. Na sexta-feira (30), na Neo Química Arena, o jogo terminou com vitória brasileira por 3 a 1, com gols de Dudinha (2x) e Kerolin. Já na segunda-feira (2), Ishikawa marcou contra e Jhonson fez o gol do triunfo do Brasil.

Antes de embarcar para a Copa América, o Brasil ainda jogou com a França, mas terminou em 3 a 2. Na Copa América, venceu a Colômbia na final e ficou com a taça.