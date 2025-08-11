menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Mesmo campeão da Copa América, Brasil cai no ranking FIFA de seleções femininas

Seleção de Arthur Elias caiu três posições

Brasil levanta troféu da Copa América Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
imagem cameraBrasil levanta troféu da Copa América Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
20:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da conquista invicta da Copa América, a Seleção Brasileira Feminina caiu três posições no Ranking FIFA e agora ocupa o 7º lugar, de acordo com a atualização divulgada na última quinta-feira (7). A Espanha, atual campeã mundial, assumiu a liderança, seguida pelos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

O ranking ainda tem Suécia, Inglaterra, Alemanha e França nas primeiras colocações, evidenciando o peso e a competitividade das seleções europeias, impulsionadas pela Eurocopa Feminina.

➡️ Espanha demite treinadora após vice na Eurocopa; veja quem assume

Melhores seleções do mundo (futebol feminino)

Confira abaixo o ranking das dez melhores seleções do mundo.

  1. Espanha – 2066,79 pontos
  2. Estados Unidos – 2065,06 pontos
  3. Suécia – 2025,26 pontos
  4. Inglaterra – 2022,64 pontos
  5. Alemanha – 2011,56 pontos
  6. França – 1988,68 pontos
  7. Brasil – 1976,30 pontos
  8. Japão – 1971,05 pontos
  9. Canadá – 1967,83 pontos
  10. Coreia do Norte – 1944,22 pontos

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Momento da Seleção feminina

Desde a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, em 2024, a Seleção feminina vive uma crescente de desempenho e resultados. No período, fez oito jogos, com uma derrota, um empate e seis vitórias.

continua após a publicidade

Os primeiros desafios foram contra a seleção colombiana. Empatou por 1 a 1 e depois venceu por 3 a 1Contra a Austrália, entre novembro e dezembro de 2024, foram triunfos por 3 a 1 e 2 a 1.

Em abril, a Seleção perdeu o primeiro jogo para os Estados Unidos, por 2 a 0, e depois conquistou uma vitória histórica, fora de casa, por 2 a 1.

continua após a publicidade

Foram dois amistosos contra o Japão na última Data Fifa. Na sexta-feira (30), na Neo Química Arena, o jogo terminou com vitória brasileira por 3 a 1, com gols de Dudinha (2x) e Kerolin. Já na segunda-feira (2), Ishikawa marcou contra e Jhonson fez o gol do triunfo do Brasil.

Antes de embarcar para a Copa América, o Brasil ainda jogou com a França, mas terminou em 3 a 2. Na Copa América, venceu a Colômbia na final e ficou com a taça.

Brasil e Colômbia disputaram a final da Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Brasil e Colômbia disputaram a final da Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias