Jornalista faz alerta a Ancelotti sobre Neymar: ‘Vai cair de conceito’

O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no último domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. Apesar da vitória do clube paulista, o jornalista Juca Kfouri não deu destaque para a atuação de Neymar. Para ele, o desempenho do atacante na partida ficou aquém do esperado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diante da atuação do camisa 10, o comunicador fez um alerta para Carlo Ancelotti. Durante a programação do canal "Uol Esportes", desta segunda-feira (11), Juca Kfouri afirmou que Neymar não deveria ser convocado para as próximas partidas da Seleção Brasileira.

- Vamos ter convocação para a Seleção Brasileira em breve. Continuo com a minha posição. Se o Ancelotti convocar o Neymar, vai cair no meu conceito. Por mais que entenda que ele queira preservá-lo, que são dois jogos não muito difíceis, mas o Neymar segue não sendo um atleta competitivo no momento - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Ontem nas duas vezes que ele correu junto com a zaga do Cruzeiro, chegou depois, ele também teve um chute patético no primeiro, que era o empate mas ele isolou. Depois, no segundo tempo, deu um outro chutão, para competir com o primeiro. Na primeira ele jogou em Betim, na segunda em Nova Lima. Uma atuação bizarra. O Neymar só estava em campo, não jogou - concluiu.

Seleção Brasileira

Após dois meses fora do país, Carlo Ancelotti retornou ao Brasil, nesta segunda-feira (11), para intensificar a preparação para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificada, a Seleção Brasileira volta à campo para enfrentar o Chile e a Bolívia, respectivamente nos dias 4 e 9 de setembro.

continua após a publicidade

Durante os últimos meses, Neymar voltou a ter sequência de jogos pelo Santos e aparenta se encaminhar para uma melhora física. Diante das últimas atuações do atacante, é esperado que ele esteja presente na próxima convocação do técnico Italiano.

Carlo Ancelotti volta a selecionar jogadores para a próxima Data Fifa no dia 26 de agosto. Até lá, o camisa 10 ainda terá mais dois jogos para se provar em campo. O Santos enfrenta o Vasco da Gama, no dia 17, e o Bahia, no dia 24 de agosto.