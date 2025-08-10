Estreia de Neymar pela Seleção Brasileira completa 15 anos

Há exatos 15 anos, Neymar estreava pela Seleção Brasileira em um amistoso contra os Estados Unidos.

No dia 10 de agosto de 2010, poucos meses após conquistar a Copa Libertadores pelo Santos, o Menino da Vila entrou em campo em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para enfrentar a seleção anfitriã.

Ele marcou um gol de cabeça após um cruzamento de André Santos. Alexandre Pato também balançou as redes naquela partida.

Na época, o Brasil passava por um processo de reconstrução sob o comando de Mano Menezes e venceu o jogo por 2 a 0. Paulo Henrique Ganso, companheiro de Neymar no Santos, também foi convocado para o duelo.

Neymar celebra gol que o isolou como maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Neymar, que vestiu a camisa 10 da Seleção nas últimas três Copas do Mundo, é o maior artilheiro da história da equipe, com 79 gols, segundo os critérios adotados pela Fifa.

No dia 8 de setembro de 2023, ele superou Pelé ao marcar um gol contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na mesma partida, Neymar havia perdido um pênalti no primeiro tempo, mas se redimiu ao anotar o gol após uma bela jogada de Raphinha e Rodrygo.

Sua estreia oficial em competições importantes aconteceu em 3 de julho de 2011, na Copa América, em um empate sem gols contra a Colômbia.

O ano mais goleador de Neymar pela Seleção foi 2014, quando anotou 15 gols em 14 partidas.

Além disso, Neymar é campeão olímpico com a Seleção (Rio-2016), conquistou a medalha de prata nos Jogos de Londres (2012), venceu a Copa das Confederações (2013) e o Sul-Americano Sub-20 (2011).

Neymar no Santos:

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro de 2025, inicialmente para assinar um contrato de seis meses. O vínculo foi estendido até o final desta temporada durante o período de férias do elenco, no meio do ano.

O camisa 10 engatou recentemente uma boa sequência de jogos, atuando por 90 minutos em cinco partidas consecutivas. No primeiro semestre, ele sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda. Chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, os últimos sob o comando do então técnico Dorival Jr.

No entanto, foi cortado por lesão e não pôde retornar à Seleção. Seu último jogo com a Amarelinha foi em outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, partida marcada pela grave lesão sofrida no joelho esquerdo.

Na última Data Fifa, no início deste ano, na estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção, Neymar ficou de fora da lista por opção técnica.

O treinador italiano afirmou que ligou para o jogador para comunicar a decisão.

— Como eu disse, tentei selecionar jogadores que estão em boas condições. Neymar teve uma lesão recentemente. Todos sabem que ele é um jogador muito importante e sempre será. Atualmente, temos muitos atletas que sofrem com lesões e não podem estar na Seleção, como Neymar, Rodrygo, Gabriel, Joelinton e Militão. O que quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos — disse Ancelotti em entrevista coletiva após a divulgação da convocação.

O Brasil já está garantido na Copa do Mundo de 2026. A vaga foi carimbada após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, no dia 10 de junho.

A próxima Data Fifa será em setembro, com jogos contra Chile, no dia 4, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), e contra a Bolívia, no dia 9, no Estádio Municipal de Villa Ingenio, em El Alto, às 20h30 (de Brasília).

Números de Neymar pela Seleção Brasileira:

128 jogos (123 titular)

79 gols

57 assistências

78 minutos para participar de gol

Campeão Copa das Confederações FIFA 2013

Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016