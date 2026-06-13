João Félix, da seleção portuguesa, leva bronca após atender influenciador Jogador levou bronca do staff da seleção portuguesa

João Félix, atacante da seleção portuguesa, protagonizou uma situação curiosa na chegada de Portugal aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O episódio aconteceu nesta sexta-feira e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

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No desembarque da delegação no hotel que servirá de base para a equipe durante o torneio, João Félix decidiu parar para conversar com um influenciador que aguardava a chegada dos jogadores na entrada do local. O atacante concedeu uma breve entrevista e atendeu ao pedido do criador de conteúdo, mesmo fora da programação oficial de comunicação da seleção.

A atitude, no entanto, não agradou à equipe de comunicação de Portugal. Integrantes do staff chamaram a atenção do jogador logo após o ocorrido, ainda na porta do ônibus da seleção.

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Portugal foi a última das 48 seleções participantes a chegar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Após a conversa com o influenciador e a intervenção do staff, João Félix seguiu para o interior do hotel. As imagens do momento foram registradas por pessoas presentes no local e rapidamente viralizaram nas redes sociais, principalmente pelo registro do jornal português "A Bola".

🇵🇹😳 João Félix levou uma 'bronca' do estafe após conceder entrevista a um influenciador na chegada da Seleção Portuguesa ao hotel nos Estados Unidos e não gostou.



🗞️ | 🎥 @abolapt pic.twitter.com/fFzzMDVXxY — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026

Portugal desembarca nos Estados Unidos; veja como foi

Portugal treinará no CT Gardens North County District Park, localizado na cidade de Palm Beach Gardens. A delegação deixou Portugal completa, incluindo craques como Cristiano Ronaldo. Na chegada à Flórida, os jogadores apareceram vestidos com peças da nova coleção de alfaiataria da seleção.

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A seleção portuguesa estreia na quarta-feira, dia 17, contra a RD Congo, que foi a penúltima equipe a chegar aos Estados Unidos e está hospedada no Texas. Na chegada, Roberto Martínez, técnico de Portugal, concedeu entrevista aos jornalistas presentes. O treinador destacou a recepção recebida pela equipe e o apoio da torcida portuguesa.

— Treinamos em Portugal e realizamos sessões abertas ao público. Depois, visitamos o primeiro-ministro, que foi muito simpático e solidário. Tivemos uma despedida maravilhosa e sentimos todo o carinho do povo português.

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