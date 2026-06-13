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João Félix, da seleção portuguesa, leva bronca após atender influenciador

Jogador levou bronca do staff da seleção portuguesa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/06/2026 14:03
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João Felix
João Felix levou uma bronca da comissão portuguesa (Foto: Reprodução/ A Bola)

João Félix, atacante da seleção portuguesa, protagonizou uma situação curiosa na chegada de Portugal aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O episódio aconteceu nesta sexta-feira e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

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    • No desembarque da delegação no hotel que servirá de base para a equipe durante o torneio, João Félix decidiu parar para conversar com um influenciador que aguardava a chegada dos jogadores na entrada do local. O atacante concedeu uma breve entrevista e atendeu ao pedido do criador de conteúdo, mesmo fora da programação oficial de comunicação da seleção.

    A atitude, no entanto, não agradou à equipe de comunicação de Portugal. Integrantes do staff chamaram a atenção do jogador logo após o ocorrido, ainda na porta do ônibus da seleção.

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    Portugal foi a última das 48 seleções participantes a chegar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Após a conversa com o influenciador e a intervenção do staff, João Félix seguiu para o interior do hotel. As imagens do momento foram registradas por pessoas presentes no local e rapidamente viralizaram nas redes sociais, principalmente pelo registro do jornal português "A Bola".

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    Portugal treinará no CT Gardens North County District Park, localizado na cidade de Palm Beach Gardens. A delegação deixou Portugal completa, incluindo craques como Cristiano Ronaldo. Na chegada à Flórida, os jogadores apareceram vestidos com peças da nova coleção de alfaiataria da seleção.

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    A seleção portuguesa estreia na quarta-feira, dia 17, contra a RD Congo, que foi a penúltima equipe a chegar aos Estados Unidos e está hospedada no Texas. Na chegada, Roberto Martínez, técnico de Portugal, concedeu entrevista aos jornalistas presentes. O treinador destacou a recepção recebida pela equipe e o apoio da torcida portuguesa.

    — Treinamos em Portugal e realizamos sessões abertas ao público. Depois, visitamos o primeiro-ministro, que foi muito simpático e solidário. Tivemos uma despedida maravilhosa e sentimos todo o carinho do povo português.

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