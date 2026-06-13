Trump parabeniza seleção dos EUA após goleada na estreia da Copa do Mundo
Presidente diz acreditar que o time pode chegar longe no torneio
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a vitória da seleção estadunidense na estreia da Copa do Mundo de 2026. Na última sexta-feira, os EUA venceram o Paraguai por 4 a 1, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e assumiram a liderança do Grupo D.
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Trump não esteve presente no estádio para acompanhar a partida e o governo norte-americano foi representado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que assistiu ao jogo ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e do presidente do Paraguai, Santiago Peña.
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Após o resultado, Trump publicou uma mensagem nas redes sociais para parabenizar a equipe comandada por Mauricio Pochettino.
— Parabéns à Seleção dos EUA pela grande vitória por 4 a 1 sobre uma excelente equipe do Paraguai. Continuem assim! — escreveu o presidente.
Antes da estreia, Trump também entrou em contato com a delegação norte-americana. Em conversa com o técnico argentino, o presidente desejou sorte ao grupo e elogiou o trabalho de Pochettino.
— Você é um treinador fantástico. Acho que temos uma chance muito boa de chegar até o fim — afirmou.
A seleção dos Estados Unidos volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta a Austrália pela segunda rodada da fase de grupos. O confronto será disputado em Seattle, às 16h (de Brasília).
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Como foi a vitória dos Estados Unidos contra o Paraguai
Com muita autoridade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na abertura do Grupo D da Copa do Mundo, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.
✅ FICHA TÉCNICA
Estados Unidos 4 🆚 1 Paraguai
Copa do Mundo 2026 – Grupo D
- 📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília);
- 📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos;
- 🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL);
- 🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL);
- 🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).
Gols: Bobadilla 6'/1ºT (contra), Balogun 30'/1ºT e 49'/1ºT, Reyna 52'/2ºT (EUA); Mauricio 27'/2ºT (PAR)
Cartões amarelos: Ream e Adams (EUA); Cáceres e Almirón (PAR)
⚽ ESCALAÇÕES
🔵 Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)
Freese, Richards, Ream, Robinson e Freeman; Adams, McKennie e Tillman (Reyna); Dest (Weah), Pulisic (Berhalter) e Balogun (Pepi).
🔴 Paraguai (Técnico: Gustavo Alfaro)
Gill, Cáceres (Velázquez), Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Bobadilla (Mauricio), Diego Gómez (Kaku Romero) e Almirón (Sosa); Sanabria (Arce) e Enciso.