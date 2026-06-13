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Trump parabeniza seleção dos EUA após goleada na estreia da Copa do Mundo

Presidente diz acreditar que o time pode chegar longe no torneio

PorLance!São Paulo (SP)
13/06/2026 13:11
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O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com jornalistas a bordo do Air Force One a caminho da Flórida, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com jornalistas a bordo do Air Force One a caminho da Flórida, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a vitória da seleção estadunidense na estreia da Copa do Mundo de 2026. Na última sexta-feira, os EUA venceram o Paraguai por 4 a 1, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e assumiram a liderança do Grupo D.

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    • Trump não esteve presente no estádio para acompanhar a partida e o governo norte-americano foi representado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que assistiu ao jogo ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

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    Após o resultado, Trump publicou uma mensagem nas redes sociais para parabenizar a equipe comandada por Mauricio Pochettino.

    — Parabéns à Seleção dos EUA pela grande vitória por 4 a 1 sobre uma excelente equipe do Paraguai. Continuem assim! — escreveu o presidente.

    Antes da estreia, Trump também entrou em contato com a delegação norte-americana. Em conversa com o técnico argentino, o presidente desejou sorte ao grupo e elogiou o trabalho de Pochettino.

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    — Você é um treinador fantástico. Acho que temos uma chance muito boa de chegar até o fim — afirmou.

    A seleção dos Estados Unidos volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta a Austrália pela segunda rodada da fase de grupos. O confronto será disputado em Seattle, às 16h (de Brasília).

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    Como foi a vitória dos Estados Unidos contra o Paraguai

    Com muita autoridade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na abertura do Grupo D da Copa do Mundo, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.

    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 4 🆚 1 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    • 📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília);
    • 📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos;
    • 🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL);
    • 🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL);
    • 🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

    Gols: Bobadilla 6'/1ºT (contra), Balogun 30'/1ºT e 49'/1ºT, Reyna 52'/2ºT (EUA); Mauricio 27'/2ºT (PAR)

    Cartões amarelos: Ream e Adams (EUA); Cáceres e Almirón (PAR)

    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔵 Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)

    Freese, Richards, Ream, Robinson e Freeman; Adams, McKennie e Tillman (Reyna); Dest (Weah), Pulisic (Berhalter) e Balogun (Pepi).

    🔴 Paraguai (Técnico: Gustavo Alfaro)

    Gill, Cáceres (Velázquez), Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Bobadilla (Mauricio), Diego Gómez (Kaku Romero) e Almirón (Sosa); Sanabria (Arce) e Enciso.

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