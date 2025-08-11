Sorteio da Copa do Brasil: IA aponta favorito ao título da competição

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil ocorre nesta terça-feira (12), com oito clubes ainda na disputa do título da competição. Athletico Paranaense, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco seguem no torneio. O Lance! perguntou para a Meta IA quem será o campeão, e a inteligência artificial não hesitou.

- Dentre esses times, eu diria que o Atlético-MG tem boas chances de conquistar o título. Mas, times como o Fluminense e o Corinthians também têm potencial para fazer um bom caminho na competição. E o Athletico Paranaense, com sua força em casa, pode ser um adversário difícil para qualquer um - escreveu a ferramenta do WhatsApp.

Como será o sorteio da Copa do Brasil?

O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não serão divididos por potes. Desta forma, não há restrição de confrontos, podendo haver clássicos. A grande novidade é que já definirá o chaveamento até a final, que está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.

Desde o ano passado, a CBF estabeleceu que as finais da Copa do Brasil não serão mais durante a semana, mas aos fins de semana.

Próximas datas da Copa do Brasil

Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto, às 10h;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.