Sorteio da Copa do Brasil: IA aponta favorito ao título da competição

Oito clubes seguem na disputa do torneio

imagem cameraOito clubes seguem na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)
Dia 11/08/2025
08:10
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil ocorre nesta terça-feira (12), com oito clubes ainda na disputa do título da competição. Athletico Paranaense, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco seguem no torneio. O Lance! perguntou para a Meta IA quem será o campeão, e a inteligência artificial não hesitou.

➡️ IA aponta clássico histórico nas quartas de final da Copa do Brasil

- Dentre esses times, eu diria que o Atlético-MG tem boas chances de conquistar o título. Mas, times como o Fluminense e o Corinthians também têm potencial para fazer um bom caminho na competição. E o Athletico Paranaense, com sua força em casa, pode ser um adversário difícil para qualquer um - escreveu a ferramenta do WhatsApp.

Como será o sorteio da Copa do Brasil?

O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não serão divididos por potes. Desta forma, não há restrição de confrontos, podendo haver clássicos. A grande novidade é que já definirá o chaveamento até a final, que está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desde o ano passado, a CBF estabeleceu que as finais da Copa do Brasil não serão mais durante a semana, mas aos fins de semana.

➡️ Copa do Brasil: veja o caminho dos times classificados para as quartas de final

Próximas datas da Copa do Brasil
Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto, às 10h;
Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
Semifinais: 5 e 19 de outubro;
Finais: 2 e 9 de novembro.

Oito clubes seguem na disputa da Copa do Brasil (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

