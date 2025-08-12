Carlo Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira há apenas três meses. O italiano passou algumas semanas no País entre o dia em que foi apresentado, em 26 de maio, e a Data Fifa de junho, que se encerrou no dia 10. Depois disso, passou uma temporada de férias no exterior. Mesmo assim, já pede que toda comunicação com os profissionais da CBF seja em português. E o técnico que ainda em maio dissera que "aprendia rápido" já fala razoavelmente o idioma.

continua após a publicidade

➡️Jornal espanhol analisa volta de Neymar à Seleção Brasileira: ‘Situação mudou’

Quem revelou esse bastidor foi o coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, que nesta terça-feira (12) foi um dos convidados do palco Sport Tech by Lance!, na Rio Innovation Week.

— No nosso primeiro encontro pessoalmente, em Madrid, ele se comunicava falando um pouquinho em italiano com o Juan (gerente técnico), mas comigo sempre falou em espanhol e inglês. Mas, desde a Data Fifa, todas as vezes que falamos por telefone, ou nas nossas reuniões em vídeo, ele pede “todo mundo fala em português aí, porque dessa forma eu aprendo mais rápido” — contou Rodrigo Caetano, em entrevista exclusiva ao Lance!

continua após a publicidade

— Eu acho que isso é um pouco da cultura dele. O Ancelotti sabe que chegou num outro país, ele sabe da importância do lugar, o que ele representa. E isso é um sinal de respeito. É extremamente elogiável.

Segundo o coordenador da Seleção, Carlo Ancelotti já se comunica em português, apesar de ainda preferir o espanhol nas entrevistas.

— Ele está aprendendo rápido, é impressionante — considerou Caetano.

Ancelotti fará nova convocação da Seleção dia 25

Uma boa oportunidade para testar o português de Carlo Ancelotti será no próximo dia 25, quando o técnico italiano fará a convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos jogos da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil encara o Chile em 4 de setembro, no Maracanã, e encerra o qualificatório cinco dias depois, em El Alto, diante da Bolívia.

continua após a publicidade