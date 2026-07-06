Seleção volta ao Brasil com apenas seis jogadores e sem Ancelotti
Maior parte da delegação deixou a concentração ainda no domingo
MORRISTOWN, NJ (EUA) - Eliminada da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta oficialmente nesta terça-feira (7) ao Brasil, mas poucos dos 26 jogadores e da comissão técnica que estiveram nos Estados Unidos estarão no voo fretado que levará a delegação ao Rio. Isso porque a maior parte deixou a concentração ainda na noite de domingo, horas após a derrota por 2 a 1 para a Noruega.
➡️Queda na Copa deve provocar mudanças na comissão técnica da Seleção
Do grupo de jogadores, 20 deixaram o hotel The Ridge para ficar com seus familiares e retornar para suas casas ainda no domingo. A CBF não confirmou os nomes, mas a tendência é de que apenas os jogadores que atuam em clubes do Brasil viagem para o Rio: o quarteto do Flamengo Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá, o volante Danilo, do Botafogo, e o goleiro Weverton, do Grêmio.
Quem também não viajará ao Brasil é o técnico Carlo Ancelotti. O treinador terá um período de descanso e deverá viajar ao Canadá, onde tem casa e costuma passar os períodos em que não está envolvido com futebol.
O próximo compromisso da Seleção será apenas em setembro, quando a equipe de Ancelotti irá enfrentar a Austrália em dois amistosos, nas cidades australianas de Townsville e Brisbane.
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A tendência é de que, para esses dois jogos, que irão inaugurar o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, Ancelotti faça uma convocação bastante diferente daquela que se despediu no domingo do Mundial de 2026. Isso porque boa parte dos jogadores não estarão na próxima Copa.
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