Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (07/07)? Veja as seleções que entram em campo nesta terça (07) e o horário da partida

A Copa do Mundo encerra nesta terça-feira (7) a disputa das oitavas de final com os dois últimos confrontos que definem os classificados às quartas de final. Argentina, Egito, Suíça e Colômbia entram em campo em busca da permanência no torneio em uma rodada que reúne a atual campeã do mundo, uma seleção invicta e dois times que fizeram campanhas consistentes desde a fase de grupos.

A Argentina tenta confirmar o favoritismo diante do Egito após uma classificação dramática sobre Cabo Verde, enquanto Suíça e Colômbia fazem um confronto entre seleções invictas que lideraram seus grupos. Os vencedores fecham o quadro das quartas de final da Copa do Mundo.

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Argentina x Egito - 13h

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A atual campeã do mundo chega embalada após liderar o Grupo J com 100% de aproveitamento e eliminar Cabo Verde na prorrogação, em um jogo decidido mais uma vez por Messi. O Egito, por sua vez, disputa a melhor campanha de sua história em Mundiais. Invictos na competição, os egípcios avançaram após eliminarem a Austrália nos pênaltis e agora tentam surpreender uma das principais favoritas ao título.

Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

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Suíça x Colômbia - 17h

Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O confronto coloca frente a frente duas seleções que terminaram a fase de grupos na liderança de suas chaves. A Suíça chega após eliminar a Argélia por 2 a 0, enquanto a Colômbia avançou ao vencer Gana por 1 a 0 e segue com uma das defesas menos vazadas da competição. Quem vencer garante a última vaga nas quartas de final do Mundial.

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