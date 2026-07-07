Scaloni projeta final com Espanha, mas alerta para desafio contra o Egito na Copa
Técnico da Argentina elogia seleção egípcia e afirma que desgaste tem nivelado o Mundial
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, em coletiva de imprensa que antecede o confronto contra o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, comentou sobre a possibilidade de uma final entre Espanha e Argentina, mas disse que é algo ainda muito distante para as duas equipes.
— Eu firmaria uma final com a Espanha, mas há um longo caminho pela frente; falta muito para ambas as seleções — disse Scaloni.
Lionel Scaloni também falou da seleção do Egito, adversária desta terça-feira, pelas oitavas de final. O treinador argentino elogiou a equipe de Hossam Hassan e disse que será confronto muito difícil para os argentinos.
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— O Egito é uma seleção muito boa porque, além de ter jogadores de alto nível, tem um técnico que trabalha com eles há muitos anos. Eles têm um estilo de jogo definido, dificultaram a vida de todos os seus adversários e farão o mesmo amanhã. São um adversário difícil.
Scaloni também comentou sobre o nível de dificuldade imposto pela competição e a questão do desgaste físico, fatores que, segundo ele, afetam a performance das consideradas favoritas no torneio.
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— Esta Copa do Mundo está se mostrando difícil para todos. Outro dia, a França parecia um adversário formidável, e ainda é, mas teve dificuldades contra o Paraguai. As condições são diferentes do que vimos em outras Copas do Mundo — comentou Scaloni, que complementou:
— Os jogadores que disputaram muitas partidas este ano estão sentindo o desgaste, e é por isso que o nível não é o que estamos acostumados. Mesmo os favoritos não estão jogando como pareciam antes da Copa. Nenhuma equipe praticou um futebol total até agora.
Argentina e Egito entram em campo nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia na próxima fase, em jogo programado para o próximo sábado (11), às 22h (de Brasília), no Kansas.
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