Capitão da Escócia elege Alisson o melhor goleiro do mundo e exalta ataque da Seleção O escocês foi companheiro de time do goleiro brasileiro no Liverpool

MIAMI (FL) — Andy Robertson concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (23), véspera da partida entre Brasil e Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ao falar sobre a Seleção Brasileira e os desafios do confronto, o lateral destacou o goleiro Alisson, a quem considera o melhor do mundo na posição.

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O lateral-esquerdo, contratado pelo Tottenham nesta janela de transferências, foi companheiro de Alisson durante sua passagem pelo Liverpool. Juntos, ajudaram a encerrar o jejum de títulos ingleses do clube e conquistaram a Liga dos Campeões na temporada 2018/19.

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— Sou muito sortudo por ter jogado com Alisson nos últimos oito anos. Nos momentos principais, ele sempre esteve presente. Um goleiro inacreditável e uma pessoa ainda melhor. Admiro muito ele e tive a sorte de ficar perto dele durante tantas temporadas. Para mim, ele é o melhor goleiro do mundo. Como disse antes, tomara que amanhã ele não consiga um clean sheet (brincou) — afirmou Robertson, capitão da Escócia.

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Questionado sobre o plano de jogo da Escócia para enfrentar o Brasil, Robertson evitou entrar em detalhes e disse que prefere manter a estratégia em segredo. Ao mesmo tempo, destacou a qualidade do setor ofensivo da seleção brasileira, especialmente dos jogadores de lado de campo, que exigirão atenção redobrada.

— Os pontas são cheios de qualidades e podem te machucar a cada momento. Temos que estar atentos a isso (ataque adversário) como um time — explicou.

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Por fim, o capitão escocês destacou a importância da Seleção Brasileira na história do futebol e das Copas do Mundo. No entanto, voltou a enfatizar o principal objetivo da equipe na competição: garantir a classificação para a próxima fase, meta que pode ser alcançada no duelo desta quarta-feira.

— Vamos enfrentar um país enorme, um dos times mais icônicos e vencedores da história da Copa do Mundo. Mas isso também nos dá a oportunidade de atingir o nosso objetivo (nos classificar para o mata-mata), e temos a chance de fazer isso amanhã à noite — finalizou.

Robertson, capitão da Escócia (Foto: Vitor Palahres/Escócia)

Brasil x Escócia

A Seleção Brasileira lidera o Grupo C da Copa do Mundo com quatro pontos, mesma pontuação de Marrocos, que leva desvantagem no saldo de gols. A Escócia, por sua vez, soma três pontos e aparece na terceira colocação, à frente do Haiti, lanterna da chave e ainda sem pontuar.

A bola rola para Brasil e Escócia às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira e última rodada da fase de grupos. Para garantir a liderança da chave sem depender de outros resultados, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa vencer e terminar a rodada com saldo de gols superior ao de Marrocos.

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