Rayan, Endrick e Igor Thiago: trio 'REI' vira xodó do Brasil antes da Copa do Mundo

Entre treinos, amistosos e entrevistas, o entrosamento entre os atacantes Rayan, Endrick e Igor Thiago tem chamado a atenção de torcedores e imprensa. O torcedor brasileiro já adotou os novos "xodós" nos dias que antecedem a Copa do Mundo. O trio já até foi apelidado carinhosamente de "REI" — sigla formada pelas iniciais de seus nomes — e se transformou em um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

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A boa impressão deixada em campo também contribui para o crescimento da popularidade dos jogadores. No amistoso contra o Panamá, disputado no último domingo (31), Igor Thiago e Rayan balançaram as redes, reforçando a expectativa em torno da nova geração ofensiva da Seleção.

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Rayan e Endrick invadem coletiva de Igor Thiago

O episódio que consolidou ainda mais a popularidade do trio aconteceu nesta quarta-feira (3), durante uma coletiva de imprensa. Enquanto Igor Thiago atendia os jornalistas, Endrick e Rayan decidiram "invadir" a entrevista de maneira bem-humorada. Os dois sentaram entre os repórteres, fizeram anotações e entraram na brincadeira como se estivessem trabalhando na cobertura do evento.

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Endrick chegou a pegar o microfone para fazer uma pergunta ao companheiro, questionando como ele estava se sentindo integrado ao grupo da Seleção. A repercussão foi tão positiva que a própria CBF compartilhou o momento em seus canais oficiais e divulgou até mesmo as anotações feitas por Rayan durante a entrevista do amigo.

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As anotações de Rayan durante 'invsaão' com Endrick à entrevista de Igor Thiago (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O ilustrador denominado "Vascomics" fez uma arte em homenagem ao trio REI. O artista publicou o desenho nas redes sociais e recebeu a atenção de Igor Thiago, que visualizou a publicação.

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Ilustrador Vascomics faz desenho em homeangem ao trio Rayan, Endrick e Igor Thiago (Foto: Reprodução/X)

Endrick, Rayan e Igor Thiago seguem acumulando carinho popular, visualizações nas redes sociais e apoio dos torcedores. Se o desempenho dentro das quatro linhas acompanhar a sintonia demonstrada fora delas, a tendência é que o trio "REI" continue crescendo em prestígio e consolide seu espaço como uma das principais histórias da Seleção na caminhada rumo ao sonho do hexacampeonato.

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Nesse cenário, Rayan acabou se tornando um dos personagens mais carismáticos da concentração brasileira. A música "Oi, boa noite, será que vai ter gol do Rayan hoje?" passou a embalar momentos descontraídos nos últimos dias e virou uma marca da trajetória do jovem atacante na Seleção. Mesmo com um perfil mais tímido, o jogador costuma reagir com sorrisos e demonstrações de gratidão sempre que é homenageado por torcedores ou membros da imprensa.

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