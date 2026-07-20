Vini Jr aparece com novo visual após procedimento estético Jogador esteve presente em lançamento de academia com Virgínia

Vini Jr. voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (20), mas, desta vez, fora de campo. O atacante do Real Madrid apareceu em fotos e vídeos ao lado de Virginia Fonseca durante um evento de inauguração de uma academia em Goiânia, e internautas rapidamente repararam em uma mudança no rosto do jogador.

Nas imagens, Vini surge acompanhando a influenciadora no novo empreendimento. A presença do jogador no local já chamou atenção por si só, mas o visual do camisa 7 também virou assunto entre os fãs. Nas redes sociais, muitos usuários comentaram que o rosto do atacante parecia diferente em relação às últimas aparições públicas.

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De acordo com o Portal LeoDias, a mudança seria resultado de um procedimento estético feito no Brasil. O site afirmou que Vini Jr. realizou uma harmonização de queixo em Goiânia, técnica usada para projetar e dar mais definição ao contorno do rosto.

Ainda segundo o portal, o procedimento teria ocorrido sob um esquema de sigilo, com atendimento exclusivo ao jogador e a Virginia. A publicação também informou que a clínica responsável pelo atendimento teria fechado as portas ao público para preservar a privacidade dos dois.

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O médico Alessandro Alarcão publicou uma foto com o jogador, confirmou que Vini Jr realizou um procedimento, mas não informou qual.

"Receber o Vini Jr foi um grande prazer. Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante. Obrigado pela confiança e pela agradável conversa. Foi uma satisfação receber você na clínica", publicou o Dr.

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Vini Jr em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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