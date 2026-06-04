Fred Caldeira expõe bastidores de convocação da Inglaterra: 'Não passa'
Thomas Tuchel divulgou os 26 escolhidos para o Mundial com polêmicas
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A convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo continua repercutindo, e durante a participação na CazéTV, o jornalista Fred Caldeira comentou a lista divulgada por Thomas Tuchel e afirmou que a relação entre o treinador e parte da torcida inglesa já era delicada antes mesmo do anúncio dos 26 convocados.
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Além de Foden: veja a lista de jogadores que ficaram fora da convocação da Inglaterra
Copa do Mundo
Recém-contratado pela CazéTV para reforçar a cobertura do Mundial e das principais competições internacionais, Fred destacou que a convocação provocou forte reação na Inglaterra, principalmente pelas ausências de nomes como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire.
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— Não passa das quartas, cara. É, não tem. A lista do Tuchel caiu como uma bomba ali, né? Muito divisiva, já tem muita porrada do público mesmo, sabe? A predisposição com um alemão treinando a Inglaterra numa Copa já é um negócio que não o deixou em paz em nenhum momento — afirmou.
Apesar das críticas, o jornalista lembrou que os resultados obtidos nas Eliminatórias ajudaram a dar respaldo ao comandante inglês antes da Copa do Mundo.
— Só que as Eliminatórias, num grupo facílimo, foram impecáveis. Cem por cento de aproveitamento, nenhum gol sofrido. Então a Inglaterra passou tranquila, o Tuchel ficou um pouco protegido por esse começo, por esse ciclo até a Copa do Mundo — explicou.
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Na sequência, Fred explicou que a principal reclamação dos ingleses está relacionada justamente aos jogadores deixados de fora da convocação.
— Só que a lista, cara, deixa muito nome popular fora. Ele não convoca o Arnold do Real Madrid, ele não convoca o Cole Palmer, ele não convoca o Phil Foden, ele não convoca o Harry Maguire, que já foi piada, mas hoje não é mais internamente — listou.
O jornalista também questionou algumas das escolhas feitas por Tuchel para compor o elenco que disputará o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.
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— E ele convoca uns caras, tipo o Henderson, que é um cara que jogava bem no Liverpool há três anos, há quatro anos. E é um cara que não tem tanto sentido estar ali — completou.
Por fim, Fred Caldeira afirmou que não vê a Inglaterra entre as principais candidatas ao título, mesmo contando com o momento vivido por Harry Kane.
— E aí quando eu penso nessa Inglaterra ideal do Tuchel, eu não consigo ver a Inglaterra jogando bola para brigar pelo título da Copa do Mundo, mesmo com o Harry Kane fazendo a temporada. Mas eu não acho que ele consiga levar, carregar a seleção a ponto de brigar pelo título do mundo — finalizou.
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A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia diante da Croácia. A equipe ainda enfrentará Gana e Panamá na fase de grupos.
Confira a lista dos convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo:
Goleiros
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Man City);
Defensores
Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle);
Meio-campistas
Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal);
Atacantes
Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).
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