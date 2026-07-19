Brasil, Argentina, Espanha e mais: veja a classificação final da Copa do Mundo de 2026 Seleção registra pior campanha desde 1966; Noruega alcança melhor resultado

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (19), com a decisão entre Espanha e Argentina. A 23ª edição da história do torneio foi a primeira disputada por 48 seleções e realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Abaixo, o Lance! mostra como ficou a classificação final da competição.

Brasil em 2026 🟢🟡

O Brasil encerrou a Copa de 2026 na 11ª colocação, com três vitórias, um empate e uma derrota. A Seleção empatou com o Marrocos na estreia, venceu Haiti e Escócia na segunda e na terceira rodada da fase de grupos, respectivamente, e superou o Japão na primeira fase do mata-mata. A campanha terminou nas oitavas de final, com a derrota para a Noruega por 2 a 1.

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O desempenho representa a pior campanha da Seleção desde 1966, quando também terminou na 11ª posição após cair ainda na fase de grupos, com uma vitória sobre a Bulgária e derrotas para Hungria e Portugal. O único resultado inferior na história ocorreu em 1934, quando o Brasil ficou na 14ª colocação.

Vale lembrar que as 48 seleções da Copa foram distribuídas em 12 grupos. Avançaram ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros colocados, o que acrescentou uma fase eliminatória antes das oitavas de final.

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Classificação final da Copa do Mundo de 2026 🏆

Posição Seleção 1º 🇪🇸 Espanha 2º 🇦🇷 Argentina 3º 🇫🇷 França / 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧 Inglaterra 4º 🇫🇷 França / 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧 Inglaterra 5º 🇳🇴 Noruega 6º 🇧🇪 Bélgica 7º 🇲🇦 Marrocos 7º 🇨🇭 Suíça 9º 🇲🇽 México 10º 🇨🇴 Colômbia 11º 🇧🇷 Brasil 12º 🇺🇸 Estados Unidos 13º 🇵🇹 Portugal 14º 🇨🇦 Canadá 15º 🇪🇬 Egito 16º 🇵🇾 Paraguai 17º 🇳🇱 Holanda 18º 🇩🇪 Alemanha 19º 🇨🇮 Costa do Marfim 20º 🇭🇷 Croácia 21º 🇯🇵 Japão 22º 🇦🇺 Austrália 23º 🇨🇩 RD Congo 24º 🇬🇭 Gana 25º 🇪🇨 Equador 25º 🇿🇦 África do Sul 27º 🇸🇪 Suécia 28º 🇦🇹 Áustria 29º 🇧🇦 Bósnia 30º 🇩🇿 Argélia 31º 🇸🇳 Senegal 32º 🇨🇻 Cabo Verde 33º 🇮🇷 Irã 34º 🇰🇷 Coreia do Sul 35º 🇹🇷 Turquia 36º 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia 37º 🇺🇾 Uruguai 38º 🇸🇦 Arábia Saudita 39º 🇨🇿 Tchéquia 40º 🇳🇿 Nova Zelândia 41º 🇶🇦 Catar 42º 🇨🇼 Curaçao 43º 🇵🇦 Panamá 44º 🇯🇴 Jordânia 45º 🇭🇹 Haiti 46º 🇺🇿 Uzbequistão 47º 🇹🇳 Tunísia 48º 🇮🇶 Iraque

Seleções estreantes em Copas 🆕

32º 🇨🇻 Cabo Verde

🇨🇻 Cabo Verde 42º 🇨🇼 Curaçao

🇨🇼 Curaçao 44º 🇯🇴 Jordânia

🇯🇴 Jordânia 46º 🇺🇿 Uzbequistão

Melhores colocações da história 📈

5º 🇳🇴 Noruega

🇳🇴 Noruega 14º 🇨🇦 Canadá

Piores colocações da história 📉

17º 🇳🇱 Holanda 23º 🇨🇩 RD Congo 25º 🇪🇨 Equador 25º 🇿🇦 África do Sul 27º 🇸🇪 Suécia 28º 🇦🇹 Áustria 29º 🇧🇦 Bósnia 30º 🇩🇿 Argélia 31º 🇸🇳 Senegal 33º 🇮🇷 Irã 34º 🇰🇷 Coreia do Sul 35º 🇹🇷 Turquia 36º 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia 37º 🇺🇾 Uruguai 38º 🇸🇦 Arábia Saudita 39º 🇨🇿 Tchéquia 40º 🇳🇿 Nova Zelândia 41º 🇶🇦 Catar 43º 🇵🇦 Panamá 45º 🇭🇹 Haiti 47º 🇹🇳 Tunísia 48º 🇮🇶 Iraque

Melhores seleções por continente 🌎

Américas (CONMEBOL + CONCACAF)

🇦🇷 Argentina — 2º lugar 🇲🇽 México — 9º lugar 🇨🇴 Colômbia — 10º lugar 🇧🇷 Brasil — 11º lugar 🇺🇸 Estados Unidos — 12º lugar 🇨🇦 Canadá — 14º lugar 🇵🇾 Paraguai — 16º lugar 🇪🇨 Equador — 25º lugar 🇺🇾 Uruguai — 37º lugar 🇨🇼 Curaçao — 42º lugar 🇵🇦 Panamá — 43º lugar 🇭🇹 Haiti — 45º lugar

Europa (UEFA)

🇪🇸 Espanha — 1º lugar

🇫🇷 França — 3º ou 4º lugar

🏴 Inglaterra — 3º ou 4º lugar

🇳🇴 Noruega — 5º lugar

🇧🇪 Bélgica — 6º lugar

🇨🇭 Suíça — 7º lugar

🇵🇹 Portugal — 13º lugar

🇳🇱 Países Baixos — 17º lugar

🇩🇪 Alemanha — 18º lugar

🇭🇷 Croácia — 20º lugar

🇸🇪 Suécia — 27º lugar

🇦🇹 Áustria — 28º lugar

🇧🇦 Bósnia — 29º lugar

🇹🇷 Turquia — 35º lugar

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia — 36º lugar

🇨🇿 Tchéquia — 39º lugar

África (CAF)

🇲🇦 Marrocos — 7º lugar

🇪🇬 Egito — 15º lugar

🇨🇮 Costa do Marfim — 19º lugar

🇨🇩 RD Congo — 23º lugar

🇬🇭 Gana — 24º lugar

🇿🇦 África do Sul — 25º lugar

🇩🇿 Argélia — 30º lugar

🇸🇳 Senegal — 31º lugar

🇨🇻 Cabo Verde — 32º lugar

🇹🇳 Tunísia — 47º lugar

Ásia e Oceania (AFC + OFC)

🇯🇵 Japão — 21º lugar

🇦🇺 Austrália — 22º lugar

🇮🇷 República Islâmica do Irã — 33º lugar

🇰🇷 República da Coreia — 34º lugar

🇸🇦 Arábia Saudita — 38º lugar

🇳🇿 Nova Zelândia — 40º lugar

🇶🇦 Catar — 41º lugar

🇯🇴 Jordânia — 44º lugar

🇺🇿 Uzbequistão — 46º lugar

🇮🇶 Iraque — 48º lugar

A taça da Copa do Mundo é exibida durante entrevista coletiva no Javits Center, em Nova York (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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