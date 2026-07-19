Brasil, Argentina, Espanha e mais: veja a classificação final da Copa do Mundo de 2026
Seleção registra pior campanha desde 1966; Noruega alcança melhor resultado
A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (19), com a decisão entre Espanha e Argentina. A 23ª edição da história do torneio foi a primeira disputada por 48 seleções e realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Abaixo, o Lance! mostra como ficou a classificação final da competição.
Brasil em 2026 🟢🟡
O Brasil encerrou a Copa de 2026 na 11ª colocação, com três vitórias, um empate e uma derrota. A Seleção empatou com o Marrocos na estreia, venceu Haiti e Escócia na segunda e na terceira rodada da fase de grupos, respectivamente, e superou o Japão na primeira fase do mata-mata. A campanha terminou nas oitavas de final, com a derrota para a Noruega por 2 a 1.
O desempenho representa a pior campanha da Seleção desde 1966, quando também terminou na 11ª posição após cair ainda na fase de grupos, com uma vitória sobre a Bulgária e derrotas para Hungria e Portugal. O único resultado inferior na história ocorreu em 1934, quando o Brasil ficou na 14ª colocação.
Vale lembrar que as 48 seleções da Copa foram distribuídas em 12 grupos. Avançaram ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros colocados, o que acrescentou uma fase eliminatória antes das oitavas de final.
Classificação final da Copa do Mundo de 2026 🏆
|Posição
|Seleção
1º
🇪🇸 Espanha
2º
🇦🇷 Argentina
3º
🇫🇷 França / 🏴 Inglaterra
4º
🇫🇷 França / 🏴 Inglaterra
5º
🇳🇴 Noruega
6º
🇧🇪 Bélgica
7º
🇲🇦 Marrocos
7º
🇨🇭 Suíça
9º
🇲🇽 México
10º
🇨🇴 Colômbia
11º
🇧🇷 Brasil
12º
🇺🇸 Estados Unidos
13º
🇵🇹 Portugal
14º
🇨🇦 Canadá
15º
🇪🇬 Egito
16º
🇵🇾 Paraguai
17º
🇳🇱 Holanda
18º
🇩🇪 Alemanha
19º
🇨🇮 Costa do Marfim
20º
🇭🇷 Croácia
21º
🇯🇵 Japão
22º
🇦🇺 Austrália
23º
🇨🇩 RD Congo
24º
🇬🇭 Gana
25º
🇪🇨 Equador
25º
🇿🇦 África do Sul
27º
🇸🇪 Suécia
28º
🇦🇹 Áustria
29º
🇧🇦 Bósnia
30º
🇩🇿 Argélia
31º
🇸🇳 Senegal
32º
🇨🇻 Cabo Verde
33º
🇮🇷 Irã
34º
🇰🇷 Coreia do Sul
35º
🇹🇷 Turquia
36º
🏴 Escócia
37º
🇺🇾 Uruguai
38º
🇸🇦 Arábia Saudita
39º
🇨🇿 Tchéquia
40º
🇳🇿 Nova Zelândia
41º
🇶🇦 Catar
42º
🇨🇼 Curaçao
43º
🇵🇦 Panamá
44º
🇯🇴 Jordânia
45º
🇭🇹 Haiti
46º
🇺🇿 Uzbequistão
47º
🇹🇳 Tunísia
48º
🇮🇶 Iraque
Seleções estreantes em Copas 🆕
- 32º 🇨🇻 Cabo Verde
- 42º 🇨🇼 Curaçao
- 44º 🇯🇴 Jordânia
- 46º 🇺🇿 Uzbequistão
Melhores colocações da história 📈
- 5º 🇳🇴 Noruega
- 14º 🇨🇦 Canadá
Piores colocações da história 📉
- 17º 🇳🇱 Holanda
- 23º 🇨🇩 RD Congo
- 25º 🇪🇨 Equador
- 25º 🇿🇦 África do Sul
- 27º 🇸🇪 Suécia
- 28º 🇦🇹 Áustria
- 29º 🇧🇦 Bósnia
- 30º 🇩🇿 Argélia
- 31º 🇸🇳 Senegal
- 33º 🇮🇷 Irã
- 34º 🇰🇷 Coreia do Sul
- 35º 🇹🇷 Turquia
- 36º 🏴 Escócia
- 37º 🇺🇾 Uruguai
- 38º 🇸🇦 Arábia Saudita
- 39º 🇨🇿 Tchéquia
- 40º 🇳🇿 Nova Zelândia
- 41º 🇶🇦 Catar
- 43º 🇵🇦 Panamá
- 45º 🇭🇹 Haiti
- 47º 🇹🇳 Tunísia
- 48º 🇮🇶 Iraque
Melhores seleções por continente 🌎
Américas (CONMEBOL + CONCACAF)
- 🇦🇷 Argentina — 2º lugar
- 🇲🇽 México — 9º lugar
- 🇨🇴 Colômbia — 10º lugar
- 🇧🇷 Brasil — 11º lugar
- 🇺🇸 Estados Unidos — 12º lugar
- 🇨🇦 Canadá — 14º lugar
- 🇵🇾 Paraguai — 16º lugar
- 🇪🇨 Equador — 25º lugar
- 🇺🇾 Uruguai — 37º lugar
- 🇨🇼 Curaçao — 42º lugar
- 🇵🇦 Panamá — 43º lugar
- 🇭🇹 Haiti — 45º lugar
Europa (UEFA)
- 🇪🇸 Espanha — 1º lugar
- 🇫🇷 França — 3º ou 4º lugar
- 🏴 Inglaterra — 3º ou 4º lugar
- 🇳🇴 Noruega — 5º lugar
- 🇧🇪 Bélgica — 6º lugar
- 🇨🇭 Suíça — 7º lugar
- 🇵🇹 Portugal — 13º lugar
- 🇳🇱 Países Baixos — 17º lugar
- 🇩🇪 Alemanha — 18º lugar
- 🇭🇷 Croácia — 20º lugar
- 🇸🇪 Suécia — 27º lugar
- 🇦🇹 Áustria — 28º lugar
- 🇧🇦 Bósnia — 29º lugar
- 🇹🇷 Turquia — 35º lugar
- 🏴 Escócia — 36º lugar
- 🇨🇿 Tchéquia — 39º lugar
África (CAF)
- 🇲🇦 Marrocos — 7º lugar
- 🇪🇬 Egito — 15º lugar
- 🇨🇮 Costa do Marfim — 19º lugar
- 🇨🇩 RD Congo — 23º lugar
- 🇬🇭 Gana — 24º lugar
- 🇿🇦 África do Sul — 25º lugar
- 🇩🇿 Argélia — 30º lugar
- 🇸🇳 Senegal — 31º lugar
- 🇨🇻 Cabo Verde — 32º lugar
- 🇹🇳 Tunísia — 47º lugar
Ásia e Oceania (AFC + OFC)
- 🇯🇵 Japão — 21º lugar
- 🇦🇺 Austrália — 22º lugar
- 🇮🇷 República Islâmica do Irã — 33º lugar
- 🇰🇷 República da Coreia — 34º lugar
- 🇸🇦 Arábia Saudita — 38º lugar
- 🇳🇿 Nova Zelândia — 40º lugar
- 🇶🇦 Catar — 41º lugar
- 🇯🇴 Jordânia — 44º lugar
- 🇺🇿 Uzbequistão — 46º lugar
- 🇮🇶 Iraque — 48º lugar
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