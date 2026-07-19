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Brasil, Argentina, Espanha e mais: veja a classificação final da Copa do Mundo de 2026

Seleção registra pior campanha desde 1966; Noruega alcança melhor resultado

PorPedro ErnestoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:14
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A bola oficial da final da Copa do Mundo de 2026 é exibida durante entrevista coletiva no Javits Center, em Nova York
A bola oficial da final da Copa do Mundo de 2026 é exibida durante entrevista coletiva no Javits Center, em Nova York (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (19), com a decisão entre Espanha e Argentina. A 23ª edição da história do torneio foi a primeira disputada por 48 seleções e realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Abaixo, o Lance! mostra como ficou a classificação final da competição.

  • Monte sua seleção da Copa do Mundo de 2026 na formação 4-2-3-1 (Foto: Lance!/Gemini)

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    • Brasil em 2026 🟢🟡

    O Brasil encerrou a Copa de 2026 na 11ª colocação, com três vitórias, um empate e uma derrota. A Seleção empatou com o Marrocos na estreia, venceu Haiti e Escócia na segunda e na terceira rodada da fase de grupos, respectivamente, e superou o Japão na primeira fase do mata-mata. A campanha terminou nas oitavas de final, com a derrota para a Noruega por 2 a 1.

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    O desempenho representa a pior campanha da Seleção desde 1966, quando também terminou na 11ª posição após cair ainda na fase de grupos, com uma vitória sobre a Bulgária e derrotas para Hungria e Portugal. O único resultado inferior na história ocorreu em 1934, quando o Brasil ficou na 14ª colocação.

    Vale lembrar que as 48 seleções da Copa foram distribuídas em 12 grupos. Avançaram ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros colocados, o que acrescentou uma fase eliminatória antes das oitavas de final.

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    • Classificação final da Copa do Mundo de 2026 🏆

    PosiçãoSeleção

    🇪🇸 Espanha

    🇦🇷 Argentina

    🇫🇷 França / 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧 Inglaterra

    🇫🇷 França / 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧 Inglaterra

    🇳🇴 Noruega

    🇧🇪 Bélgica

    🇲🇦 Marrocos

    🇨🇭 Suíça

    🇲🇽 México

    10º

    🇨🇴 Colômbia

    11º

    🇧🇷 Brasil

    12º

    🇺🇸 Estados Unidos

    13º

    🇵🇹 Portugal

    14º

    🇨🇦 Canadá

    15º

    🇪🇬 Egito

    16º

    🇵🇾 Paraguai

    17º

    🇳🇱 Holanda

    18º

    🇩🇪 Alemanha

    19º

    🇨🇮 Costa do Marfim

    20º

    🇭🇷 Croácia

    21º

    🇯🇵 Japão

    22º

    🇦🇺 Austrália

    23º

    🇨🇩 RD Congo

    24º

    🇬🇭 Gana

    25º

    🇪🇨 Equador

    25º

    🇿🇦 África do Sul

    27º

    🇸🇪 Suécia

    28º

    🇦🇹 Áustria

    29º

    🇧🇦 Bósnia

    30º

    🇩🇿 Argélia

    31º

    🇸🇳 Senegal

    32º

    🇨🇻 Cabo Verde

    33º

    🇮🇷 Irã

    34º

    🇰🇷 Coreia do Sul

    35º

    🇹🇷 Turquia

    36º

    🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia

    37º

    🇺🇾 Uruguai

    38º

    🇸🇦 Arábia Saudita

    39º

    🇨🇿 Tchéquia

    40º

    🇳🇿 Nova Zelândia

    41º

    🇶🇦 Catar

    42º

    🇨🇼 Curaçao

    43º

    🇵🇦 Panamá

    44º

    🇯🇴 Jordânia

    45º

    🇭🇹 Haiti

    46º

    🇺🇿 Uzbequistão

    47º

    🇹🇳 Tunísia

    48º

    🇮🇶 Iraque

    Seleções estreantes em Copas 🆕

    • 32º 🇨🇻 Cabo Verde
    • 42º 🇨🇼 Curaçao
    • 44º 🇯🇴 Jordânia
    • 46º 🇺🇿 Uzbequistão

    Melhores colocações da história 📈

    • 🇳🇴 Noruega
    • 14º 🇨🇦 Canadá

    Piores colocações da história 📉

    1. 17º 🇳🇱 Holanda
    2. 23º 🇨🇩 RD Congo
    3. 25º 🇪🇨 Equador
    4. 25º 🇿🇦 África do Sul
    5. 27º 🇸🇪 Suécia
    6. 28º 🇦🇹 Áustria
    7. 29º 🇧🇦 Bósnia
    8. 30º 🇩🇿 Argélia
    9. 31º 🇸🇳 Senegal
    10. 33º 🇮🇷 Irã
    11. 34º 🇰🇷 Coreia do Sul
    12. 35º 🇹🇷 Turquia
    13. 36º 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia
    14. 37º 🇺🇾 Uruguai
    15. 38º 🇸🇦 Arábia Saudita
    16. 39º 🇨🇿 Tchéquia
    17. 40º 🇳🇿 Nova Zelândia
    18. 41º 🇶🇦 Catar
    19. 43º 🇵🇦 Panamá
    20. 45º 🇭🇹 Haiti
    21. 47º 🇹🇳 Tunísia
    22. 48º 🇮🇶 Iraque

    Melhores seleções por continente 🌎

    Américas (CONMEBOL + CONCACAF)
    1. 🇦🇷 Argentina — 2º lugar
    2. 🇲🇽 México — 9º lugar
    3. 🇨🇴 Colômbia — 10º lugar
    4. 🇧🇷 Brasil — 11º lugar
    5. 🇺🇸 Estados Unidos — 12º lugar
    6. 🇨🇦 Canadá — 14º lugar
    7. 🇵🇾 Paraguai — 16º lugar
    8. 🇪🇨 Equador — 25º lugar
    9. 🇺🇾 Uruguai — 37º lugar
    10. 🇨🇼 Curaçao — 42º lugar
    11. 🇵🇦 Panamá — 43º lugar
    12. 🇭🇹 Haiti — 45º lugar
    Europa (UEFA)
    • 🇪🇸 Espanha — 1º lugar
    • 🇫🇷 França — 3º ou 4º lugar
    • 🏴 Inglaterra — 3º ou 4º lugar
    • 🇳🇴 Noruega — 5º lugar
    • 🇧🇪 Bélgica — 6º lugar
    • 🇨🇭 Suíça — 7º lugar
    • 🇵🇹 Portugal — 13º lugar
    • 🇳🇱 Países Baixos — 17º lugar
    • 🇩🇪 Alemanha — 18º lugar
    • 🇭🇷 Croácia — 20º lugar
    • 🇸🇪 Suécia — 27º lugar
    • 🇦🇹 Áustria — 28º lugar
    • 🇧🇦 Bósnia — 29º lugar
    • 🇹🇷 Turquia — 35º lugar
    • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia — 36º lugar
    • 🇨🇿 Tchéquia — 39º lugar
    África (CAF)
    • 🇲🇦 Marrocos — 7º lugar
    • 🇪🇬 Egito — 15º lugar
    • 🇨🇮 Costa do Marfim — 19º lugar
    • 🇨🇩 RD Congo — 23º lugar
    • 🇬🇭 Gana — 24º lugar
    • 🇿🇦 África do Sul — 25º lugar
    • 🇩🇿 Argélia — 30º lugar
    • 🇸🇳 Senegal — 31º lugar
    • 🇨🇻 Cabo Verde — 32º lugar
    • 🇹🇳 Tunísia — 47º lugar
    Ásia e Oceania (AFC + OFC)
    • 🇯🇵 Japão — 21º lugar
    • 🇦🇺 Austrália — 22º lugar
    • 🇮🇷 República Islâmica do Irã — 33º lugar
    • 🇰🇷 República da Coreia — 34º lugar
    • 🇸🇦 Arábia Saudita — 38º lugar
    • 🇳🇿 Nova Zelândia — 40º lugar
    • 🇶🇦 Catar — 41º lugar
    • 🇯🇴 Jordânia — 44º lugar
    • 🇺🇿 Uzbequistão — 46º lugar
    • 🇮🇶 Iraque — 48º lugar
    A taça da Copa do Mundo é exibida durante entrevista coletiva no Javits Center, em Nova York
    A taça da Copa do Mundo é exibida durante entrevista coletiva no Javits Center, em Nova York (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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