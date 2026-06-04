Durante o primeiro episódio da série "Convocadas", da Globo, a esposa de Marquinhos, do Paris Saint-Germain, relembrou o pênalti perdido na Copa do Mundo de 2022, um dos momentos mais difíceis da carreira do jogador. Apresentada por Luciele di Camargo, esposa de Denílson, a produção acompanha a rotina e as histórias de cinco companheiras de jogadores da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️Marquinhos, sobre abraço em Gabriel Magalhães: 'Lembrei do pênalti em 2022'

De acordo com Carol Cabrino, mulher de Marquinhos, o dia em que o zagueiro perdeu o pênalti contra a Croácia em 2022 foi um dos mais marcantes negativamente. Segundo o relato, ela precisou da ajuda de Neymar para consolar o marido e recebeu uma ligação da Confederação Brasileira de Futebol pedindo que desse auxílio ao camisa 5 do PSG.

— Aquele dia em específico (eliminação para a Croácia em 2022), meu mundo desabou. Na hora em que eu vi que ele errou, eu sabia que ele ia passar por uma situação muito complicada. Mas eu só fui entender a gravidade de fato do que estava acontecendo quando ele (Marquinhos) começou a mandar mensagem de que a carreira dele podia terminar ali, que aquilo ali (pênalti perdido e eliminação da Copa do Mundo) ia ter arruinado tudo, que ele era a maior vergonha do Brasil — iniciou Carol.

continua após a publicidade

➡️Esposa de Paquetá revela episódio decisivo na história do casal: 'Eu preferi'

— Meu telefone toca, eu lembro que era o pessoal da CBF falando: "Carol, a gente precisa que você venha aqui". Eu olhei para ele; ele estava chorando debaixo do edredom, tadinho. E nem tinha o que falar, eu só abracei, pensei: "Eu não vou falar nada porque talvez seja um momento que ele precise passar". Não é o que eu fale também que vai mudar essa situação. Lembro que eu mandei mensagem pro Neymar na época: "Vem aqui no quarto, conversa com o seu amigo" — continuou.

— Ele chegou tremendo, estava um clima muito ruim por todos os lados. E aí ele chegou no quarto, deu o apoio dele, e eu lembro eu lá, e aí as únicas coisas que eu falava pra ele eram assim: "O futebol é importante, mas você tem uma família, você é um ser humano. Você errou, mas você não pode carregar toda a culpa do jogo dentro de você — encerrou Carol.

continua após a publicidade

Marquinhos, do PSG, tem quatro filhos com a esposa Carol Cabrino (Foto: Reprodução/Instagram/@carolcabrino)

Marquinhos já deixou PSG após a Champions e deve jogar contra o Egito

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A preparação da Seleção Brasileira para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, ganhou contornos mais definidos nesta quarta-feira. No treinamento comandado por Carlo Ancelotti, o treinador italiano promoveu testes importantes e deu indícios da equipe que pretende utilizar no último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A principal novidade observada durante a atividade foi o retorno da dupla de zaga considerada titular. Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, trabalharam durante todo o período inicial entre os jogadores que formaram a base da equipe principal. A presença dos dois reforça a tendência de que Ancelotti aposte na experiência e no entrosamento dos defensores para o início da campanha no Mundial. Os dois não participaram das atividades na Granja Comary, em Teresópolis, por estarem disputando a final da Champions League, em Budapeste, entre Paris Saint-Germain e Arsenal.

O treino também trouxe sinais de mudanças no meio de campo e no setor ofensivo. Casemiro e Bruno Guimarães permaneceram entre os titulares e seguem como peças centrais da estrutura montada pelo treinador. A dupla tem a confiança de Ancelotti desde o início do ciclo do italiano no comando da amarelinha, em maio do ano passado.

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

Mais à frente, Lucas Paquetá, do Flamengo, participou da formação inicial ao lado de Igor Thiago e Vini Jr. O trio esteve presente durante boa parte da atividade e parece ter ganhado vantagem na disputa por uma vaga entre os onze que começarão a partida diante dos egípcios. Ainda assim, a definição do ataque segue aberta.

Raphinha e Rayan também foram observados com atenção pela comissão técnica. Os dois se revezaram em alguns momentos da movimentação, mostrando que Ancelotti ainda avalia alternativas para o setor ofensivo. A disputa por espaço permanece intensa, especialmente em uma reta final de preparação na qual cada treinamento pode influenciar diretamente as escolhas para a estreia no Mundial.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável