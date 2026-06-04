Vini Jr revela ensinamento precioso de Ancelotti: 'Mudou minha vida'

Vini Júnior atribuiu parte importante de sua evolução no futebol aos preciosos ensinamentos de Carlo Ancelotti. Em depoimento ao documentário Vai, Brasil!, disponível no Globoplay, o camisa 7 da Seleção Brasileira e do Real Madrid revelou um conselho do treinador italiano que, segundo ele, transformou sua carreira.

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Durante a entrevista, Vini contou que Ancelotti o ensinou a simplificar jogadas dentro da área, priorizando a objetividade em vez de ações individuais mais complexas.

— Depois que ele me ensinou isso, mudou a minha vida. É sempre mais fácil você fazer o gol com um toque do que driblando vários jogadores. Depois que eu aprendi isso, eu fiz mais gols, dei mais assistências, porque é verdade.

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A relação entre jogador e treinador começou a ganhar força na segunda passagem de Ancelotti pelo Real Madrid, iniciada em 2021. Sob o comando do italiano, Vinícius viveu a fase mais vitoriosa da carreira, tornando-se um dos principais nomes do futebol mundial e peça fundamental nas conquistas do clube espanhol.

Vini Jr e Carlo Ancelotti em Brasil x Senegal (Foto: Ian Kington/AFP)

Além dos ensinamentos dentro de campo, o brasileiro ressaltou a ligação pessoal construída com o técnico ao longo dos anos.

— Eu sempre falo que ele é como um pai para mim. Sempre cuidou de mim desde o primeiro dia. Sempre me deu os "esporros" na hora certa e tomou as melhores decisões para mim.

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A forte conexão construída em Madri agora se estende à seleção brasileira. Com Ancelotti no comando da equipe nacional, Vinícius desponta como uma das principais referências técnicas da nova era da Seleção e um dos líderes do projeto que mira a conquista da Copa do Mundo.

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Apesar da extensa galeria de títulos conquistados pelo Real Madrid, o atacante deixou claro que o maior sonho da carreira ainda está por ser realizado. O jogador afirmou que nenhum troféu se compara à possibilidade de conquistar um Mundial com a camisa amarela.

— Hoje eu jogo no Real Madrid, tenho muitos títulos aqui. Já ganhei tanta coisa, mas acredito que nada vai ser igual à Copa do Mundo. A gente quer colocar a sexta estrela no nosso peito e fazer parte dessa história.

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Vini Jr e Ancelotti, companheiros de longas datas no Real Madrid

Antes de se reencontrarem na seleção brasileira, Vini Júnior e Carlo Ancelotti construíram uma longa parceria no Real Madrid.

Vini chegou ao clube espanhol em 2018, enquanto Ancelotti assumiu sua segunda passagem pelo Real Madrid em 2021. Foi justamente sob o comando do treinador italiano que o atacante brasileiro deu o salto definitivo em sua carreira. Ancelotti apostou na evolução técnica e tática de Vinícius, deu confiança ao jogador e o transformou em uma das principais referências ofensivas da equipe.

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A parceria produziu alguns dos momentos mais importantes da carreira do brasileiro. Na temporada 2021/22, Vinícius marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões, conquistando o principal título europeu de clubes. Nos anos seguintes, ele se consolidou como um dos melhores jogadores do mundo, acumulando títulos sob a direção de Ancelotti.

Ancelotti frequentemente elogiou a capacidade de decisão, a velocidade e a personalidade de Vini, enquanto o atacante sempre destacou a importância do técnico em seu amadurecimento profissional.