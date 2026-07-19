Quais seleções podem ameaçar o penta do Brasil na próxima Copa do Mundo?
Espanha é campeã da Copa do Mundo 2026
Com gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), no MetLife Stadium, e conquistou a Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu o segundo título mundial da Fúria, que passou a dividir a quinta posição entre os maiores campeões da história ao lado de Uruguai e França.
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Mesmo com a conquista espanhola, o Brasil segue como o único pentacampeão mundial. No entanto, a ascensão da nova geração da Espanha reforça a lista de seleções que podem ameaçar a hegemonia brasileira nas próximas edições da Copa do Mundo.
Como fica o ranking dos maiores campeões
- Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
- Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
- Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
- Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)
- Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)
- França – 2 títulos (1998 e 2018)
- Espanha – 2 títulos (2010 e 2026)
- Inglaterra – 1 título (1966)
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Quais seleções podem ameaçar o Brasil?
Apesar de manter a liderança isolada, o Brasil vê aumentar o número de concorrentes em condições de disputar o topo do futebol mundial.
Alemanha e Itália, ambas tetracampeãs, estão a apenas um Mundial de igualar o Brasil. Embora vivam momentos de reconstrução, as duas seleções mantêm tradição e histórico de campanhas fortes em Copas do Mundo.
A França também aparece como candidata. Campeã em 1998 e 2018 e vice em 2022, os franceses seguem revelando talentos e costumam chegar entre os favoritos em grandes competições.
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Já a Espanha se consolida novamente como uma potência. Campeã em 2010 e agora em 2026, a Fúria mostrou a força de sua nova geração e volta a ocupar espaço entre as seleções mais dominantes do cenário internacional.
Enquanto isso, o Brasil tenta encerrar um jejum que já dura desde 2002. O hexacampeonato segue como o principal objetivo da Seleção, tanto para ampliar sua vantagem no ranking histórico quanto para evitar que seus principais rivais reduzam a distância nos próximos Mundiais.
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Todos os campeões da Copa do Mundo
- 1930 – Uruguai
- 1934 – Itália
- 1938 – Itália
- 1950 – Uruguai
- 1954 – Alemanha
- 1958 – Brasil
- 1962 – Brasil
- 1966 – Inglaterra
- 1970 – Brasil
- 1974 – Alemanha
- 1978 – Argentina
- 1982 – Itália
- 1986 – Argentina
- 1990 – Alemanha
- 1994 – Brasil
- 1998 – França
- 2002 – Brasil
- 2006 – Itália
- 2010 – Espanha
- 2014 – Alemanha
- 2018 – França
- 2022 – Argentina
- 2026 – Espanha
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