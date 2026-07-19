Quais seleções podem ameaçar o penta do Brasil na próxima Copa do Mundo? Espanha é campeã da Copa do Mundo 2026

Com gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), no MetLife Stadium, e conquistou a Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu o segundo título mundial da Fúria, que passou a dividir a quinta posição entre os maiores campeões da história ao lado de Uruguai e França.

➡️Espanha domina, bate a Argentina e conquista o bi da Copa do Mundo

Mesmo com a conquista espanhola, o Brasil segue como o único pentacampeão mundial. No entanto, a ascensão da nova geração da Espanha reforça a lista de seleções que podem ameaçar a hegemonia brasileira nas próximas edições da Copa do Mundo.

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Como fica o ranking dos maiores campeões

Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)

França – 2 títulos (1998 e 2018)

Espanha – 2 títulos (2010 e 2026)

Inglaterra – 1 título (1966)

Quais seleções podem ameaçar o Brasil?

Apesar de manter a liderança isolada, o Brasil vê aumentar o número de concorrentes em condições de disputar o topo do futebol mundial.

Alemanha e Itália, ambas tetracampeãs, estão a apenas um Mundial de igualar o Brasil. Embora vivam momentos de reconstrução, as duas seleções mantêm tradição e histórico de campanhas fortes em Copas do Mundo.

Ferran Torres marca o gol do título da Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França também aparece como candidata. Campeã em 1998 e 2018 e vice em 2022, os franceses seguem revelando talentos e costumam chegar entre os favoritos em grandes competições.

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Já a Espanha se consolida novamente como uma potência. Campeã em 2010 e agora em 2026, a Fúria mostrou a força de sua nova geração e volta a ocupar espaço entre as seleções mais dominantes do cenário internacional.

Enquanto isso, o Brasil tenta encerrar um jejum que já dura desde 2002. O hexacampeonato segue como o principal objetivo da Seleção, tanto para ampliar sua vantagem no ranking histórico quanto para evitar que seus principais rivais reduzam a distância nos próximos Mundiais.

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Todos os campeões da Copa do Mundo

1930 – Uruguai

1934 – Itália

1938 – Itália

1950 – Uruguai

1954 – Alemanha

1958 – Brasil

1962 – Brasil

1966 – Inglaterra

1970 – Brasil

1974 – Alemanha

1978 – Argentina

1982 – Itália

1986 – Argentina

1990 – Alemanha

1994 – Brasil

1998 – França

2002 – Brasil

2006 – Itália

2010 – Espanha

2014 – Alemanha

2018 – França

2022 – Argentina

2026 – Espanha

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