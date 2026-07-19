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Quais seleções podem ameaçar o penta do Brasil na próxima Copa do Mundo?

Espanha é campeã da Copa do Mundo 2026

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:14
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026
Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Espanha)

Com gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), no MetLife Stadium, e conquistou a Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu o segundo título mundial da Fúria, que passou a dividir a quinta posição entre os maiores campeões da história ao lado de Uruguai e França.

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    Mesmo com a conquista espanhola, o Brasil segue como o único pentacampeão mundial. No entanto, a ascensão da nova geração da Espanha reforça a lista de seleções que podem ameaçar a hegemonia brasileira nas próximas edições da Copa do Mundo.

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    Como fica o ranking dos maiores campeões

    • Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
    • Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
    • Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
    • Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)
    • Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)
    • França – 2 títulos (1998 e 2018)
    • Espanha – 2 títulos (2010 e 2026)
    • Inglaterra – 1 título (1966)
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    • Quais seleções podem ameaçar o Brasil?

    Apesar de manter a liderança isolada, o Brasil vê aumentar o número de concorrentes em condições de disputar o topo do futebol mundial.

    Alemanha e Itália, ambas tetracampeãs, estão a apenas um Mundial de igualar o Brasil. Embora vivam momentos de reconstrução, as duas seleções mantêm tradição e histórico de campanhas fortes em Copas do Mundo.

    Ferran Torres marca o gol do título da Espanha
    Ferran Torres marca o gol do título da Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    A França também aparece como candidata. Campeã em 1998 e 2018 e vice em 2022, os franceses seguem revelando talentos e costumam chegar entre os favoritos em grandes competições.

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    Já a Espanha se consolida novamente como uma potência. Campeã em 2010 e agora em 2026, a Fúria mostrou a força de sua nova geração e volta a ocupar espaço entre as seleções mais dominantes do cenário internacional.

    Enquanto isso, o Brasil tenta encerrar um jejum que já dura desde 2002. O hexacampeonato segue como o principal objetivo da Seleção, tanto para ampliar sua vantagem no ranking histórico quanto para evitar que seus principais rivais reduzam a distância nos próximos Mundiais.

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    Todos os campeões da Copa do Mundo

    • 1930 – Uruguai
    • 1934 – Itália
    • 1938 – Itália
    • 1950 – Uruguai
    • 1954 – Alemanha
    • 1958 – Brasil
    • 1962 – Brasil
    • 1966 – Inglaterra
    • 1970 – Brasil
    • 1974 – Alemanha
    • 1978 – Argentina
    • 1982 – Itália
    • 1986 – Argentina
    • 1990 – Alemanha
    • 1994 – Brasil
    • 1998 – França
    • 2002 – Brasil
    • 2006 – Itália
    • 2010 – Espanha
    • 2014 – Alemanha
    • 2018 – França
    • 2022 – Argentina
    • 2026 – Espanha

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