Esposa de Paquetá revela episódio decisivo na história do casal: 'Eu preferi'

Durante o primeiro episódio da série "Convocadas", da Globo, a esposa de Lucas Paquetá, do Flamengo, revelou um momento importante no início da história do casal. Apresentada por Luciele di Camargo, esposa de Denílson, a produção acompanha a rotina e as histórias de cinco esposas de jogadores da Seleção Brasileira.

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De acordo com o jogador do Flamengo, que ainda estava na base do clube, houve uma pressão sobre Duda Fournier para que os dois continuassem juntos. No início da série, o casal lembrou da época em que ela estava começando a sua trajetória como nutricionista e conheceu o atleta.

Os dois passaram a se relacionar antes do meio-campista integrar o elenco profissional do Flamengo, momento em que ela estava em um estágio no clube. O fato não foi bem aceito pelos chefes da atual esposa e, segundo o casal, ela teve que escolher entre a relação e o trabalho.

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— Teve uma, teve uma pressão em cima dela, né? O chefe chamou ela pra conversar e falou: "Olha, a gente ficou sabendo que vocês (Paquetá e Duda) estão se conhecendo fora do clube, então isso aqui não é certo. Melhor você tomar uma decisão; pense bem. É um, é um trabalho legal, ele (Paquetá) é um menino novo" — lembrou Lucas.

— Foi um conselho que eu acho que ele (chefe) daria para a filha dele. "Pense bem" e tal. E aí, quando eu decidi sair do clube, eu falei com ele (Paquetá), mas ele virou para mim e falou assim: "A decisão é sua" — continuou Duda.

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— Eu preferi (sair do estágio). Eu estava gostando muito dele (Paquetá) já. Eu saí, e ele só foi pedir para namorar comigo dois meses depois — complementou a esposa.

Lucas Paquetá e Duda Fournier com os filhos (Foto: Reprodução)

Paquetá pode jogar contra o Egito

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A preparação da Seleção Brasileira para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, ganhou contornos mais definidos nesta quarta-feira. No treinamento comandado por Carlo Ancelotti, o treinador italiano promoveu testes importantes e, incluindo Lucas Paquetá, deu indícios da equipe que pretende utilizar no último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

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A principal novidade observada durante a atividade foi o retorno da dupla de zaga considerada titular. Marquinhos e Gabriel Magalhães trabalharam durante todo o período inicial entre os jogadores que formaram a base da equipe principal. A presença dos dois reforça a tendência de que Ancelotti aposte na experiência e no entrosamento dos defensores para o início da campanha no Mundial. Os dois não participaram das atividades na Granja Comary, em Teresópolis, por estarem disputando a final da Champions League, em Budapeste, entre Paris Saint-Germain e Arsenal.

O treino também trouxe sinais de mudanças no meio de campo e no setor ofensivo. Casemiro e Bruno Guimarães permaneceram entre os titulares e seguem como peças centrais da estrutura montada pelo treinador. A dupla tem a confiança de Ancelotti desde o início do ciclo do italiano no comando da amarelinha, em maio do ano passado.

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Mais à frente, Lucas Paquetá do Flamengo, participou da formação inicial ao lado de Igor Thiago e Vini Jr. O trio esteve presente durante boa parte da atividade e parece ter ganhado vantagem na disputa por uma vaga entre os onze que começarão a partida diante dos egípcios. Ainda assim, a definição do ataque segue aberta.

Raphinha e Rayan também foram observados com atenção pela comissão técnica. Os dois se revezaram em alguns momentos da movimentação, mostrando que Ancelotti ainda avalia alternativas para o setor ofensivo. A disputa por espaço permanece intensa, especialmente em uma reta final de preparação na qual cada treinamento pode influenciar diretamente as escolhas para a estreia no Mundial.

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