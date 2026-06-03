A disputa por uma vaga no ataque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo parece estar temporariamente suspensa nos Estados Unidos. Pelo menos quando o assunto é bom humor. Nesta quarta-feira, durante a entrevista coletiva do atacante Igor Thiago, dois companheiros de setor resolveram trocar os gramados por uma função diferente: a de plateia — e também de críticos.

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Enquanto Igor Thiago respondia às perguntas dos jornalistas no centro de treinamento da Seleção, os atacantes Rayan e Endrick acompanhavam tudo de perto. E, pelo visto, não estavam apenas ouvindo atentamente as respostas do companheiro.

Uma foto divulgada pela CBF revelou um detalhe curioso da participação de Rayan na coletiva. Com papel e caneta em mãos, o jovem atacante transformou a entrevista em uma espécie de avaliação particular. Ao lado dos números que identificavam as perguntas feitas pelos jornalistas, ele registrava suas impressões sobre as respostas de Igor Thiago.

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Anotações de Rayan em entrevista de Igor Thiago (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

➡️ Coletiva de Igor Thiago na Seleção tem participação inusitada de Endrick e Rayan

Em uma mistura de professor, jurado de programa de talentos e comentarista improvisado, Rayan anotava se as respostas eram "bem" ou "mal" respondidas. A brincadeira ganhou ainda mais destaque quando as anotações vieram a público.

O assunto família, por exemplo, parece ter agradado bastante ao avaliador. Foi justamente nesse tema que Rayan mais escreveu em sua folha de observações, acompanhando atentamente a resposta do companheiro.

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Mas foi uma das perguntas mais descontraídas da entrevista que inspirou o comentário mais divertido. Questionado sobre o espanhol, idioma que tem aparecido cada vez mais no ambiente internacional do futebol, Igor Thiago respondeu aos jornalistas. Na folha de avaliação paralela, Rayan registrou sua própria conclusão sobre o desempenho linguístico do colega: "hablo mal espanhol".

Antes mesmo da revelação das anotações, Endrick já havia ajudado a transformar a entrevista em um momento descontraído. O atacante brincou com o espanhol de Igor Thiago e chegou a pedir que um jornalista fizesse determinada pergunta ao companheiro, sempre em tom de brincadeira.

No encerramento da coletiva, Endrick assumiu oficialmente o papel de entrevistador. Com o microfone em mãos, fez a última pergunta do encontro: como era a sensação de estar entre os 26 convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo.

A resposta de Igor Thiago deixou o tom descontraído por alguns instantes para destacar a dimensão do momento vivido pelo grupo.

— Estou muito feliz de ser um dos convocados, poder compartilhar esse momento com vocês, que é único. Ter a possibilidade de cravar o nome na história. Espero que, no final disso tudo, a gente possa conquistar — afirmou o atacante.

Se a resposta recebeu a aprovação definitiva do "avaliador" Rayan, a foto não mostra. Mas, pelo volume de anotações e pelo ambiente leve que tomou conta da entrevista, é provável que Igor Thiago tenha deixado a coletiva com uma boa nota.

Em um período de enorme pressão e expectativa por causa da Copa do Mundo, cenas como a desta quarta-feira ajudam a mostrar um outro lado da Seleção Brasileira. Entre perguntas, respostas, brincadeiras e avaliações improvisadas, o trio de atacantes transformou uma entrevista coletiva em um retrato da convivência do grupo longe dos gramados. E, pelo menos por um dia, Rayan trocou a função de atacante pela de crítico especializado em coletivas de imprensa.

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