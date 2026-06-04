Aos 24 anos, Igor Thiago brilhou no futebol inglês, venceu a desconfiança e conquistou uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo. Nessa caminhada, o centroavante do Brentford superou diversas dificuldades desde que iniciou o sonho de se tornar jogador, nos campinhos de terra de Gama, no Distrito Federal, onde nasceu.

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Foi na vizinha Cidade Ocidental, em Goiás, que Igor encontrou num projeto social a primeira oportunidade. Entrou aos 8 anos na escolinha do Grêmio Ocidental, levado pelo irmão, Maycon. Mas a perda do pai aos 13 anos de idade fez com que tivesse que conciliar o sonho com o sustento da família.

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Igor Thiago deu duro carregando frutas na feira, foi servente de pedreiro, distribuiu panfletos de supermercado e trabalhou num lava-jato. Tudo para ajudar a mãe, Dona Maria Diva, gari, nas despesas de casa. Em entrevista à TNT Sports, o centroavante chegou a comentar as humilhações vividas pela família.

— Por tudo o que passei com minha mãe e meus três irmãos, pelas humilhações que passamos durante boa parte da minha vida... humilhação por pessoas próximas, pelo fato de a minha mãe muitas vezes não ter condição, de as pessoas xingarem, humilharem minha mãe... Tenho isso marcado na memória e isso me impulsionava a nunca desistir. Chegar e falar para ela: "Não precisa trabalhar mais, só fique comigo" foi uma das maiores vitórias da minha vida — contou na entrevista.

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Igor Thiago e a mãe, Maria Diva: orgulho de ter dado conforto à sua grande incentivadora (Foto arquivo pessoal)

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Do pequeno Verê, no Paraná, para o Cruzeiro

No Grêmio Ocidental — projeto com o qual ele hoje contribui financeiramente — Igor ficou até os 15 anos. E de lá, começou a tentar a sorte em peneiras de divisões de base. Acabou se destacando na equipe sub-17 do Verê, de uma cidade de 8 mil habitantes no interior do Paraná. Após as boas atuações, fez um teste no Cruzeiro, onde foi aprovado e contratado por empréstimo, até ser comprado em definitivo, em fevereiro de 2020.

Aos 18 anos, Igor Thiago fez sua estreia no futebol profissional, mas justamente na primeira vez em que o Cruzeiro jogaria a Série B, após ser rebaixado no Brasileirão de 2019. Com uma grande reformulação do elenco e a saída de grandes nomes, a jovem promessa recebeu as primeiras oportunidades.

No Verê, do interior do Paraná, as primeiras taças e o passaporte para voos mais altos (Foto divulgação)

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No Campeonato Mineiro, Adilson Batista foi o primeiro treinador a escalá-lo. E, na estreia do Estadual, o centroavante anotou um dos gols da vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, mas deixou o campo lesionado.

— Sem dúvida, Adilson Batista e Fábio me ajudaram muito. Depois chegou Marcelo Moreno. Mas, naquele primeiro momento, foram Adilson e Fábio, pois eram as peças com mais experiência. A confiança que eles nos davam no dia a dia era surreal. Ter alguém que reconheça que o menino que está subindo precisa de tempo. Nesse percurso, muitas vezes ninguém tem paciência com quem está subindo da base. Eles me deram esse suporte — lembrou Igor.

Depressão e medo de entrar em campo

Mas, com o Cruzeiro passando por sua pior crise, logo vieram as cobranças. Igor Thiago conviveu com muita pressão, recebeu críticas e revelou ter tido depressão e ansiedade. Precisou do apoio da família e da fé para superar o momento difícil.

Igor revelou que, em diversas partidas, sequer tinha vontade de entrar em campo. Ficava imaginando que erraria tudo e que seria ainda mais xingado pela torcida. Ele sentia medo ao ser relacionado.

— Em uma manhã, indo para um treino, eu pensei em bater meu carro de tanta cobrança que eu estava recebendo, pessoas me xingando. Aquilo estava me afetando. O que não me deixou fazer isso foi a questão da minha fé, minha conexão com Deus. Cheguei em casa, conversei com minha mãe, meus irmãos. Estava passando por um momento muito difícil. E foi quando minha vida começou a ir por um percurso diferente — contou.

Embora tenha pensado muitas vezes em desistir e até voltar a trabalhar na feira em sua cidade natal, Igor Thiago virou a chave quando recebeu a notícia de que seria pai aos 19 anos. Decidiu se casar, encontrou o equilíbrio e, a partir daí, a carreira começou a ter outro rumo.

No Cruzeiro, Igor sofreu pressão, cobranças e passou por depressão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Irmão revela superação e importância do Cruzeiro na formação

Irmão mais velho de Igor Thiago, Maycon Richard, mais conhecido como Júnior, contou sobre as batalhas que o atacante do Brentford precisou vencer desde a infância. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele disse que o irmão sempre foi uma pessoa que soube escutar.

— Cara, foi conselho, sabe? O Igor Thiago é um garoto muito ouvinte. Eu sempre dei conselho pra ele: vamos trabalhar bastante, vamos ter o pé no chão, porque com isso a gente vai conquistar. Foi com muita dificuldade, mas a gente chegou lá.

Júnior também revelou conversas para ajudar Igor Thiago no período em que passou por mais dificuldades em sua carreira profissional, no Cruzeiro. O irmão reconheceu a importância do clube mineiro na formação do atacante.

— Ele chegou no Cruzeiro na pior fase, depois do rebaixamento, com o clube mal financeiramente e muita cobrança. Eu sempre dizia que ali era o lugar onde ele seria lapidado, onde ele ia aprender a lidar com a pressão. Era só continuar trabalhando. Eu falava pra ele continuar acreditando, independentemente do cenário, porque as coisas iam dar certo. E ele foi acreditando nisso e deu certo.

Centroavante é vendido para a Europa e se destaca

Em fevereiro de 2022, Igor Thiago foi vendido pelo Cruzeiro ao Ludogorets, da Bulgária, onde iniciou sua trajetória no futebol europeu. Em sua primeira temporada, o centroavante precisou se adaptar ao clima e à cidade, mas começou a ter um bom desempenho no fim do ano. E também teve a oportunidade de aprender a falar inglês.

Em 53 partidas disputadas em seu segundo ano no Ludogorets, Igor Thiago marcou 20 gols e contribuiu com 11 assistências. Com isso, o brasileiro conquistou os títulos do Campeonato Búlgaro e da Taça da Bulgária, além de ter chamado a atenção do Club Brugge, da Bélgica, que o contratou para a temporada de 2023/2024.

No novo clube, Igor Thiago encontrou uma cidade mais amistosa e um futebol mais físico e parecido com o da Premier League. Com a camisa do Brugge, o brasileiro fez 55 jogos, marcou 29 gols e deu seis assistências. Foi um dos destaques da equipe na campanha semifinalista da Conference League, o que o projetou para outros clubes europeus.

No Brugge, da Bélgica, Igor Thiago se destacou a chamou a atenção de clubes da Premier League. (Photo KURT DESPLENTER/AFP)

No Brentford, vice-artilheiro da Premier League

Com o protagonismo no Brugge, Igor Thiago virou alvo do Brentford, mas nem sabia de onde era o clube quando o empresário revelou a proposta. Ao saber que se tratava de uma equipe da Premier League, o centroavante sentiu a responsabilidade — e se empolgou com o desafio.

Após um primeiro ano com apenas oito jogos por conta de duas graves lesões no joelho, Igor Thiago fez história com a camisa do Brentford em 2025/2026. Marcou 22 gols, foi o vice-artilheiro da Premier League e se tornou o brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês em uma única edição — o que o credenciou para ser convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, na reta final para a Copa do Mundo.

Familiares e amigos de Igor Thiago acompanham ao amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Irmão prevê: "Vai ser o cara do hexa"

O brilho na Premier League encheu de orgulho o irmão Maycon. Igor Thiago é a referência da família por ter feito acontecer o sonho de todos. E a expectativa de Júnior é de que esse seja apenas o início de uma carreira em ascensão após a grande temporada com o Brentford. Ele prevê que o irmão vá brilhar ainda mais pela seleção na Copa do Mundo.

— Ele vai ser o cara do hexa — aposta.

Na Seleção Brasileira, Igor Thiago já soma dois gols em apenas três partidas disputadas contra Croácia e Panamá. O centroavante se apresenta como uma alternativa importante para Carlo Ancelotti por suas características físicas, principalmente pela força e velocidade. E já provou na carreira que não se deve duvidar de onde ele pode chegar.

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