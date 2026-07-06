Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após acerto com novo clube
Ex-treinador do Rubro-Negro terá seu primeiro trabalho na Europa
A torcida do Flamengo movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para desejar boa sorte a Filipe Luís, anunciado como novo técnico do Monaco, da França. Ídolo rubro-negro como jogador e campeão também à beira do campo, o ex-lateral inicia agora o primeiro trabalho como treinador no futebol europeu.
Apesar da saída conturbada do Flamengo, Filipe Luís recebeu mensagens de carinho de parte da torcida, que relembrou a identificação do treinador com o clube e os títulos conquistados durante a passagem pelo Rubro-Negro. Veja os comentários abaixo:
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Veja os comentários da torcida do Flamengo para Filipe Luís
A passagem vitoriosa no Flamengo
Identificado com a torcida do Flamengo pela sua trajetória vitoriosa como jogador e carinho com o torcedor, Filipe Luís deu os seus primeiros passos como técnico nas categorias de base do time carioca. No comando das equipes sub-17 e sub-20, conquistou títulos importantes e demonstrou potencial tático para assumir o elenco principal.
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No profissional do Rubro-Negro, Filipe Luís repetiu o caminho vitorioso que já trilhava nos tempos de atleta. Sob a sua liderança técnica, o clube conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O desempenho de alto nível e a mentalidade vitoriosa carimbaram o seu passaporte para o futebol da elite francesa.
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