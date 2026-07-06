Luiz Araújo despista sobre sondagens e garante permanência no Flamengo Atacante afirma que deixa assuntos de mercado com os empresários

O atacante Luiz Araújo colocou fim às especulações sobre uma possível saída do Flamengo. Após ser questionado sobre o futuro no clube, o camisa 7, que está com o elenco rubro-negro em Portugal durante intertemporada, afirmou que está totalmente focado no Rubro-Negro e garantiu que permanecerá na equipe.

Segundo o jogador, as especulações fazem parte do futebol, mas as tratativas envolvendo o mercado ficam sob responsabilidade de seus empresários. Luiz Araújo reforçou que seu desejo é seguir defendendo o Flamengo e conquistar mais títulos.

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"Venho treinando forte para voltar ao bom momento. Com certeza eu vou permanecer no Flamengo. Creio que as pessoas falam muito. Eu estou 100% focado no Flamengo e ainda quero ganhar muitos títulos aqui."

Luiz Araújo também minimizou as notícias sobre possíveis sondagens de outros clubes e destacou que prefere não se envolver nesse tipo de assunto.

"Estou sempre blindado. Deixo meus empresários cuidarem disso. É só especulação mesmo. Meu desejo é permanecer e conquistar títulos."

Luiz Araújo vive a expectativa de retomar a melhor fase com a camisa rubro-negra e afirmou que tem intensificado os treinamentos para voltar ao seu melhor nível de desempenho. A intertemporada em Portugal, inclusive, é fundamental para que os jogadores demonstrem isso.

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Bruno Henrique comemora gol em jogo-treino do Flamengo ao lado de Luiz Araújo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Agenda do Flamengo na intertemporada

Após o empate com o River Plate, o Flamengo, de Luiz Araújo, encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente. A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.

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Amistoso contra o Olimpia

O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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