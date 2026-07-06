Luiz Araújo despista sobre sondagens e garante permanência no Flamengo
Atacante afirma que deixa assuntos de mercado com os empresários
O atacante Luiz Araújo colocou fim às especulações sobre uma possível saída do Flamengo. Após ser questionado sobre o futuro no clube, o camisa 7, que está com o elenco rubro-negro em Portugal durante intertemporada, afirmou que está totalmente focado no Rubro-Negro e garantiu que permanecerá na equipe.
Segundo o jogador, as especulações fazem parte do futebol, mas as tratativas envolvendo o mercado ficam sob responsabilidade de seus empresários. Luiz Araújo reforçou que seu desejo é seguir defendendo o Flamengo e conquistar mais títulos.
"Venho treinando forte para voltar ao bom momento. Com certeza eu vou permanecer no Flamengo. Creio que as pessoas falam muito. Eu estou 100% focado no Flamengo e ainda quero ganhar muitos títulos aqui."
Luiz Araújo também minimizou as notícias sobre possíveis sondagens de outros clubes e destacou que prefere não se envolver nesse tipo de assunto.
"Estou sempre blindado. Deixo meus empresários cuidarem disso. É só especulação mesmo. Meu desejo é permanecer e conquistar títulos."
Luiz Araújo vive a expectativa de retomar a melhor fase com a camisa rubro-negra e afirmou que tem intensificado os treinamentos para voltar ao seu melhor nível de desempenho. A intertemporada em Portugal, inclusive, é fundamental para que os jogadores demonstrem isso.
Agenda do Flamengo na intertemporada
Após o empate com o River Plate, o Flamengo, de Luiz Araújo, encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente. A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.
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Amistoso contra o Olimpia
O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
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