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Eliminação do Brasil quebra marcas históricas e faz Copa de 2026 ser emblemática

Derrota para a Noruega encerra sequências que atravessaram décadas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 13:32
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Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo
Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, entrou para a história por motivos que vão além da despedida precoce da Seleção. O resultado colocou fim a sequências que atravessaram décadas e fez o Mundial registrar marcas inéditas desde a criação da competição.

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    • A principal delas envolve as três maiores campeãs da Copa do Mundo. Pela primeira vez na história, Brasil, Alemanha e Itália ficaram todos fora das quartas de final, o que significa que nenhuma das seleções terminou a competição entre as oito melhores.

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    Até a edição de 2022, ao menos uma das três potências sempre figurava no Top 8 do Mundial. Em 2026, porém, o cenário mudou completamente: o Brasil caiu diante da Noruega nas oitavas, a Alemanha foi eliminada pelo Paraguai na segunda fase e a Itália sequer conseguiu se classificar para a Copa.

    Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil
    Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

    Sem Brasil, semifinais também deixam de ter uma potência histórica

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    • Outro dado que chama atenção envolve as semifinais. Entre as Copas de 1934 e 2014, sempre houve ao menos uma entre Brasil, Alemanha e Itália na disputa por uma vaga na decisão.

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    A escrita foi interrompida em 2018 e voltou a se repetir em 2022. Agora, em 2026, pela terceira Copa consecutiva, nenhuma das três potências alcançará as semifinais. A diferença é que, desta vez, o feito é ainda mais expressivo, já que nenhuma delas conseguiu sequer chegar às quartas de final.

    Quem elimina o Brasil costuma terminar no pódio

    Outro retrospecto impressionante que a Noruega pode repetir neste mundial é a colocação da equipe que tira a Seleção Brasileira da competição. Desde 1938, toda seleção que eliminou o Brasil em uma Copa do Mundo terminou a competição entre as três primeiras colocadas.

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    Confira a lista:

    1. 1938 – Itália (campeã)
    2. 1950 – Uruguai (campeão)
    3. 1954 – Hungria (vice-campeã)
    4. 1966 – Portugal (3º lugar)
    5. 1974 – Holanda (vice-campeã)
    6. 1978 – Argentina (campeã)
    7. 1982 – Itália (campeã)
    8. 1986 – França (3º lugar)
    9. 1990 – Argentina (vice-campeã)
    10. 1998 – França (campeã)
    11. 2006 – França (vice-campeã)
    12. 2010 – Holanda (vice-campeã)
    13. 2014 – Alemanha (campeã)
    14. 2018 – Bélgica (3º lugar)
    15. 2022 – Croácia (3º lugar)
    16. 2026 – Noruega (já garantida nas quartas de final)

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