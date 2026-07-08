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Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam?

Camisa 10 teve 21 ações com a bola, mas não conseguiu ser efetivo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 06:00
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Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo
Neymar se lamenta após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

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Os 34 minutos de Neymar em campo contra a Noruega foram, muito provavelmente, os seus últimos pela Seleção Brasileira. O camisa 10 entrou aos 22' da segunda etapa, quando o jogo estava empatado por 0 a 0, viu o adversário marcar duas vezes com Haaland, mas fez, de pênalti, o gol de honra brasileiro. Foi uma despedida melancólica do craque que, durante quatro Copas do Mundo, carregou a esperança de o Brasil voltar a ser campeão.

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    • No período em que esteve em campo, o meia teve expressivas 21 ações com a bola, mas não conseguiu converter a maioria em lances de perigo. A usual cobrança de pênalti exemplar contrastou com o também conhecido desequilíbrio, refletido na entrada dura em Odegaard e na troca de provocações em momento inoportuno com o goleiro Nyland. Muito longe da sua melhor capacidade física e técnica, o jogador de 34 anos não foi sombra do talento que virou ídolo de jovens craques, como Lamine Yamal.

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    Neymar discute com goleiro Nyland após converter cobrança de pênalti
    Neymar discute com goleiro norueguês Nyland após converter cobrança de pênalti (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

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    1. 34 minutos em campo
    2. 21 ações com a bola
    3. 1 gol
    4. 2 finalizações (1 no gol)
    5. 3 cruzamentos (nenhum certo)
    6. 9/12 passes certos (75% de acerto)
    7. 8 passes no campo adversário
    8. 3 dribles (1 certo)
    9. 9 perdas de posse de bola
    10. 1 recuperação de bola
    11. 6 duelos pelo chão (1 ganho)
    12. 3,4 km percorridos
    13. 27,3 km/h de velocidade máxima
    14. 1 falta cometida

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    Camisa 10 tentou chamar o jogo

    Apesar de pouca eficiência na maioria das tentativas, Neymar procurou o jogo nos minutos em que esteve em campo. Segundo relatório da Fifa, o camisa 10 se apresentou para receber a bola 20 vezes contra a Noruega, número que só fica atrás de cinco titulares da Seleção Brasileira, mesmo só tendo jogado 33 minutos. Rayan, que atuou durante 67 minutos, por exemplo, só se ofereceu em nove oportunidades.

    Neymar tenta levar Brasil ao ataque e encara dois defensores da Noruega
    Neymar tenta levar Brasil ao ataque e encara marcação de dois defensores da Noruega (Foto: Odd Andersen / AFP)

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    Esforço não foi acompanhado pela capacidade física

    Os números também mostram que o astro do Santos foi um dos menos passivos na marcação: o meia-atacante pressionou seis vezes o adversário, número que só fica atrás de dois jogadores do Brasil, o lateral-esquerdo Douglas Santos e o meia Gabriel Martinelli. No entanto, o camisa 10 não refletiu as tentativas em desarmes, talvez pelas dificuldades físicas.

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    Ao longo dos 33 minutos em campo, Neymar percorreu 3,4 km, apenas 100 m a menos que o volante Danilo Santos, que entrou ao mesmo tempo na partida. No entanto, a sua velocidade máxima foi a menor entre todos os jogadores de linha do Brasil — os mais rápidos foram Vini Jr e Danilo Luiz.

    Neymar corre durante duelo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo
    Neymar corre durante duelo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / AFP)

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    Minuto a minuto: as participações de Neymar contra a Noruega

    1. 67': Neymar entra em campo
    2. 70': Neymar tenta drible e é desarmado
    3. 71': Neymar erra lançamento longo
    4. 74': Neymar recebe a bola em contra-ataque e aciona Vini Jr
    5. 82': Neymar cobra dois escanteios em sequência, mas ambos são afastados pela defesa
    6. 83': Neymar dribla defensor dentro da área, mas é desarmado pela cobertura
    7. 85': Neymar pega sobra no ataque, passa atrás para Danilo, recebe de volta e cruza na área, mas defesa afasta
    8. 88': Neymar finta, aciona Vini Jr, recebe de volta e lança para Vini novamente
    9. 91': Neymar erra domínio e é desarmado
    10. 92': Neymar recebe, finta e inverte o jogo para Ederson
    11. 93': Neymar recebe a bola, mas erra passe
    12. 93': Neymar recebe, toca de lado para Douglas Santos, depois é acionado de novo, ameaça drible e toca para Ederson
    13. 95': Neymar faz falta dura em Odegaard e recebe cartão amarelo
    14. 96': Neymar troca empurrões com Odegaard
    15. 99': Neymar cobra pênalti e faz o gol, depois discute com o goleiro e dá encontrão em Odegaard na comemoração
    16. 101': Neymar recebe, toca para Casemiro, recebe de volta e tenta lançamento, que é interceptado

    A entrada de Neymar ajudou a desarrumar taticamente a seleção. Ele e Danilo Santos substituíram Martinelli e Rayan, e o técnico Ancelotti deslocou Endrick para a direita, para a função de Rayan, que ajudava a defender o lado direito com Danilo Luiz. Endrick cumpriu mal a função e foi facilmente batido no lance do primeiro gol. O segundo também saiu pelo mesmo setor.

    Neymar não conseguiu ser decisivo nem contribuir para a melhora do time. Um fim triste para uma trajetória que nunca alcançou as expectativas em Copas do Mundo. O choro foi o retrato final dessa missão não cumprida.

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