Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam? Camisa 10 teve 21 ações com a bola, mas não conseguiu ser efetivo

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Os 34 minutos de Neymar em campo contra a Noruega foram, muito provavelmente, os seus últimos pela Seleção Brasileira. O camisa 10 entrou aos 22' da segunda etapa, quando o jogo estava empatado por 0 a 0, viu o adversário marcar duas vezes com Haaland, mas fez, de pênalti, o gol de honra brasileiro. Foi uma despedida melancólica do craque que, durante quatro Copas do Mundo, carregou a esperança de o Brasil voltar a ser campeão.

No período em que esteve em campo, o meia teve expressivas 21 ações com a bola, mas não conseguiu converter a maioria em lances de perigo. A usual cobrança de pênalti exemplar contrastou com o também conhecido desequilíbrio, refletido na entrada dura em Odegaard e na troca de provocações em momento inoportuno com o goleiro Nyland. Muito longe da sua melhor capacidade física e técnica, o jogador de 34 anos não foi sombra do talento que virou ídolo de jovens craques, como Lamine Yamal.

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Neymar discute com goleiro norueguês Nyland após converter cobrança de pênalti (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

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Números de Neymar contra a Noruega

34 minutos em campo 21 ações com a bola 1 gol 2 finalizações (1 no gol) 3 cruzamentos (nenhum certo) 9/12 passes certos (75% de acerto) 8 passes no campo adversário 3 dribles (1 certo) 9 perdas de posse de bola 1 recuperação de bola 6 duelos pelo chão (1 ganho) 3,4 km percorridos 27,3 km/h de velocidade máxima 1 falta cometida

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Camisa 10 tentou chamar o jogo

Apesar de pouca eficiência na maioria das tentativas, Neymar procurou o jogo nos minutos em que esteve em campo. Segundo relatório da Fifa, o camisa 10 se apresentou para receber a bola 20 vezes contra a Noruega, número que só fica atrás de cinco titulares da Seleção Brasileira, mesmo só tendo jogado 33 minutos. Rayan, que atuou durante 67 minutos, por exemplo, só se ofereceu em nove oportunidades.

Neymar tenta levar Brasil ao ataque e encara marcação de dois defensores da Noruega (Foto: Odd Andersen / AFP)

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Esforço não foi acompanhado pela capacidade física

Os números também mostram que o astro do Santos foi um dos menos passivos na marcação: o meia-atacante pressionou seis vezes o adversário, número que só fica atrás de dois jogadores do Brasil, o lateral-esquerdo Douglas Santos e o meia Gabriel Martinelli. No entanto, o camisa 10 não refletiu as tentativas em desarmes, talvez pelas dificuldades físicas.

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Ao longo dos 33 minutos em campo, Neymar percorreu 3,4 km, apenas 100 m a menos que o volante Danilo Santos, que entrou ao mesmo tempo na partida. No entanto, a sua velocidade máxima foi a menor entre todos os jogadores de linha do Brasil — os mais rápidos foram Vini Jr e Danilo Luiz.

Neymar corre durante duelo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / AFP)

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Minuto a minuto: as participações de Neymar contra a Noruega

67': Neymar entra em campo 70': Neymar tenta drible e é desarmado 71': Neymar erra lançamento longo 74': Neymar recebe a bola em contra-ataque e aciona Vini Jr 82': Neymar cobra dois escanteios em sequência, mas ambos são afastados pela defesa 83': Neymar dribla defensor dentro da área, mas é desarmado pela cobertura 85': Neymar pega sobra no ataque, passa atrás para Danilo, recebe de volta e cruza na área, mas defesa afasta 88': Neymar finta, aciona Vini Jr, recebe de volta e lança para Vini novamente 91': Neymar erra domínio e é desarmado 92': Neymar recebe, finta e inverte o jogo para Ederson 93': Neymar recebe a bola, mas erra passe 93': Neymar recebe, toca de lado para Douglas Santos, depois é acionado de novo, ameaça drible e toca para Ederson 95': Neymar faz falta dura em Odegaard e recebe cartão amarelo 96': Neymar troca empurrões com Odegaard 99': Neymar cobra pênalti e faz o gol, depois discute com o goleiro e dá encontrão em Odegaard na comemoração 101': Neymar recebe, toca para Casemiro, recebe de volta e tenta lançamento, que é interceptado



A entrada de Neymar ajudou a desarrumar taticamente a seleção. Ele e Danilo Santos substituíram Martinelli e Rayan, e o técnico Ancelotti deslocou Endrick para a direita, para a função de Rayan, que ajudava a defender o lado direito com Danilo Luiz. Endrick cumpriu mal a função e foi facilmente batido no lance do primeiro gol. O segundo também saiu pelo mesmo setor.

Neymar não conseguiu ser decisivo nem contribuir para a melhora do time. Um fim triste para uma trajetória que nunca alcançou as expectativas em Copas do Mundo. O choro foi o retrato final dessa missão não cumprida.