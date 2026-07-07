Sede da CBF tem protesto após queda do Brasil: 'Respeitem a história' Eliminação para a Noruega estremece relação da Seleção com a torcida

A eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo detonou uma crise de indignação generalizada. Na noite da última segunda-feira (6), a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, virou cenário de protestos. Torcedores do "Núcleo BR", uma das principais organizações que apoiam o time mundo afora, estenderam faixas com duras críticas à diretoria da entidade e cobranças por respeito à história do futebol nacional.

O estopim para a revolta foi a desclassificação no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde o Brasil acabou castigado por dois gols do atacante norueguês Haaland. O adeus prematuro ao Mundial carimbou o maior jejum da história da Amarelinha, que completará 28 anos sem títulos em 2030, superando o período de seca entre 1970 e 1994.

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"Respeitem a história da única pentacampeã", "Confederação Brasileira Fraudulenta" e "Seleção é tradição, não pode ter c…", dizem as faixas da torcida.

Nas redes sociais, o movimento subiu o tom e reforçou o manifesto:

— Estivemos hoje na sede da CBF para deixar o nosso recado bem claro. Cruzar os braços e aceitar a apatia que tomou conta da nossa Seleção nunca foi uma opção para nós — diz parte do comunicado.

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Pressão e críticas dividem os holofotes



A insatisfação com o fiasco em solo norte-americano transbordou as arquibancadas. Imprensa especializada e ex-jogadores campeões mundiais também não pouparam críticas ao desempenho da equipe, classificado por muitos como um verdadeiro vexame.

O debate sobre uma reformulação profunda ganhou força imediata, acompanhado por questionamentos táticos severos. O principal alvo das discussões foi a cobrança de penalidades: torcedores e analistas criticam o fato de Vini Jr. não ter assumido a batida no pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães, erro crucial que selou o destino do país mais tradicional do esporte.

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Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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