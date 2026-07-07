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Último título da Seleção Brasileira, Copa América de 2019 completa sete anos

Último título da Seleção veio com vitória sobre o Peru no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:50
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Jogadores da Seleção Brasileira comemorando título da Copa América
Seleção Brasileira conquistou a Copa América em 2019 no Maracanã (Reprodução: Instagram/@phil.coutinho)

Sete anos se passaram desde a última vez que a Seleção Brasileira levantou um troféu oficial na categoria principal. Em 7 de julho de 2019, o Brasil venceu o Peru por 3 a 1, no Maracanã, e conquistou a Copa América pela nona vez em sua história. Os gols da decisão foram marcados por Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison, garantindo o título diante da torcida brasileira.

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    A conquista em solo brasileiro em 2019 encerrou um jejum de 12 anos sem vencer a Copa América. O último título continental havia sido em 2007 e, entre uma campanha e outra, a principal taça conquistada pela Seleção foi a Copa das Confederações de 2013. Sob o comando do técnico Tite, o Brasil fez uma campanha consistente e terminou o torneio de forma invicta.

    Na fase de grupos, a equipe estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, empatou sem gols com a Venezuela e goleou o Peru por 5 a 0 para confirmar a classificação. Nas quartas de final, eliminou o Paraguai nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

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    A classificação para a decisão veio diante da Argentina. Na semifinal, o Brasil venceu por 2 a 0, com Gabriel Jesus abrindo o placar e sendo um dos protagonistas da partida antes da vitória sobre os peruanos na final.

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    • Entre os principais destaques da campanha esteve Everton Cebolinha, artilheiro brasileiro no torneio com três gols. Gabriel Jesus também teve papel decisivo, encerrando a competição com dois gols, ao lado de jogadores como Roberto Firmino e Philippe Coutinho, que integraram a base da equipe campeã.

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    O desempenho de Gabriel Jesus com a camisa da Seleção também chama atenção pelos números acumulados ao longo da carreira. Entre os jogadores brasileiros em atividade, o atacante soma 19 gols e 13 assistências em 64 partidas, totalizando média de 0,50 participação direta em gols por jogo. No ranking entre atletas ativos, aparece atrás apenas de Neymar, Philippe Coutinho e Richarlison.

    Além da trajetória pela Seleção principal, Gabriel Jesus também faz parte da história do futebol brasileiro pelo título olímpico conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Titular durante a campanha, o atacante marcou três gols e ajudou o Brasil a conquistar a inédita medalha de ouro no futebol masculino.

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    Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira
    Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira em 2019 (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

    Jejum de títulos aumenta importância da conquista de 2019

    A recente eliminação na Copa do Mundo de 2026, adiando novamente o sonho do hexacampeonato para 2030, reforça a relevância da conquista da Copa América de 2019 na história recente da Seleção Brasileira. Desde então, o Brasil acumulou frustrações em grandes competições, com eliminações nos Mundiais e campanhas abaixo das expectativas na Copa América. O episódio mais marcante desse período foi a derrota por 1 a 0 para a Argentina na final da edição de 2021, disputada no Maracanã, que impediu a conquista de um novo título diante da torcida brasileira.

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