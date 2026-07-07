Último título da Seleção Brasileira, Copa América de 2019 completa sete anos
Último título da Seleção veio com vitória sobre o Peru no Maracanã
Sete anos se passaram desde a última vez que a Seleção Brasileira levantou um troféu oficial na categoria principal. Em 7 de julho de 2019, o Brasil venceu o Peru por 3 a 1, no Maracanã, e conquistou a Copa América pela nona vez em sua história. Os gols da decisão foram marcados por Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison, garantindo o título diante da torcida brasileira.
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A conquista em solo brasileiro em 2019 encerrou um jejum de 12 anos sem vencer a Copa América. O último título continental havia sido em 2007 e, entre uma campanha e outra, a principal taça conquistada pela Seleção foi a Copa das Confederações de 2013. Sob o comando do técnico Tite, o Brasil fez uma campanha consistente e terminou o torneio de forma invicta.
Na fase de grupos, a equipe estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, empatou sem gols com a Venezuela e goleou o Peru por 5 a 0 para confirmar a classificação. Nas quartas de final, eliminou o Paraguai nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.
A classificação para a decisão veio diante da Argentina. Na semifinal, o Brasil venceu por 2 a 0, com Gabriel Jesus abrindo o placar e sendo um dos protagonistas da partida antes da vitória sobre os peruanos na final.
Entre os principais destaques da campanha esteve Everton Cebolinha, artilheiro brasileiro no torneio com três gols. Gabriel Jesus também teve papel decisivo, encerrando a competição com dois gols, ao lado de jogadores como Roberto Firmino e Philippe Coutinho, que integraram a base da equipe campeã.
O desempenho de Gabriel Jesus com a camisa da Seleção também chama atenção pelos números acumulados ao longo da carreira. Entre os jogadores brasileiros em atividade, o atacante soma 19 gols e 13 assistências em 64 partidas, totalizando média de 0,50 participação direta em gols por jogo. No ranking entre atletas ativos, aparece atrás apenas de Neymar, Philippe Coutinho e Richarlison.
Além da trajetória pela Seleção principal, Gabriel Jesus também faz parte da história do futebol brasileiro pelo título olímpico conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Titular durante a campanha, o atacante marcou três gols e ajudou o Brasil a conquistar a inédita medalha de ouro no futebol masculino.
Jejum de títulos aumenta importância da conquista de 2019
A recente eliminação na Copa do Mundo de 2026, adiando novamente o sonho do hexacampeonato para 2030, reforça a relevância da conquista da Copa América de 2019 na história recente da Seleção Brasileira. Desde então, o Brasil acumulou frustrações em grandes competições, com eliminações nos Mundiais e campanhas abaixo das expectativas na Copa América. O episódio mais marcante desse período foi a derrota por 1 a 0 para a Argentina na final da edição de 2021, disputada no Maracanã, que impediu a conquista de um novo título diante da torcida brasileira.
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