Leitores do Lance! elegem a Argentina como nova torcida após queda do Brasil na Copa
Enquete mostra para quem os torcedores brasileiros passaram a torcer no restante da competição
A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo também levou os brasileiros a destinar suas torcidas para outras seleções no restante da competição. Em enquete, o Lance! quis saber dos leitores: para qual seleção você vai torcer até o fim do Mundial? A resposta mais votada foi a Argentina, que recebeu 29% dos votos dos leitores.
Enquete: Qual foi o maior vilão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo?
Enquete: Ser eliminado da Copa pela Noruega é um vexame para o Brasil?
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➡️Quem é Mostafa Shobeir? Goleiro do Egito defendeu pênalti de Messi na Copa
Na segunda colocação apareceu Portugal, com 15%, seguido pela Colômbia, com 14%. Marrocos, França e Noruega empataram com 8% cada, enquanto Espanha ficou com 7% e Inglaterra com 6%. Egito e Estados Unidos receberam 2% dos votos cada, enquanto Bélgica e Suíça terminaram com 1%. Ao todo, mais de mil leitores participaram da enquete promovida pelo Lance!.
Confira o resultado da enquete:
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Quem é Mostafa Shobeir? Goleiro do Egito defendeu pênalti de Messi na Copa
Argentina — 29%
Bélgica — 1%
Colômbia — 14%
Egito — 2%
Espanha — 7%
Estados Unidos — 2%
França — 8%
Inglaterra — 6%
Marrocos — 8%
Noruega — 8%
Portugal — 15%
Suíça — 1%
➡️Leitores do Lance! consideram eliminação do Brasil para a Noruega um vexame na Copa do Mundo
Desde a realização da enquete, o cenário da Copa do Mundo já mudou e duas das equipes votadas também já voltaram para casa. Portugal, a segunda mais votada da enquete, com 15% da preferência, caiu nas oitavas de final diante da Espanha, enquanto os Estados Unidos, que somaram 2% dos votos, também deram adeus ao Mundial após serem derrotados pela Bélgica. Com isso, os torcedores que escolheram essas equipes terão de voltar a decidir por quem torcer na sequência da competição.
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