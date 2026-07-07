Leitores do Lance! elegem a Argentina como nova torcida após queda do Brasil na Copa Enquete mostra para quem os torcedores brasileiros passaram a torcer no restante da competição

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo também levou os brasileiros a destinar suas torcidas para outras seleções no restante da competição. Em enquete, o Lance! quis saber dos leitores: para qual seleção você vai torcer até o fim do Mundial? A resposta mais votada foi a Argentina, que recebeu 29% dos votos dos leitores.

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Na segunda colocação apareceu Portugal, com 15%, seguido pela Colômbia, com 14%. Marrocos, França e Noruega empataram com 8% cada, enquanto Espanha ficou com 7% e Inglaterra com 6%. Egito e Estados Unidos receberam 2% dos votos cada, enquanto Bélgica e Suíça terminaram com 1%. Ao todo, mais de mil leitores participaram da enquete promovida pelo Lance!.

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Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Confira o resultado da enquete:

Argentina — 29%

Bélgica — 1%

Colômbia — 14%

Egito — 2%

Espanha — 7%

Estados Unidos — 2%

França — 8%

Inglaterra — 6%

Marrocos — 8%

Noruega — 8%

Portugal — 15%

Suíça — 1%

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Desde a realização da enquete, o cenário da Copa do Mundo já mudou e duas das equipes votadas também já voltaram para casa. Portugal, a segunda mais votada da enquete, com 15% da preferência, caiu nas oitavas de final diante da Espanha, enquanto os Estados Unidos, que somaram 2% dos votos, também deram adeus ao Mundial após serem derrotados pela Bélgica. Com isso, os torcedores que escolheram essas equipes terão de voltar a decidir por quem torcer na sequência da competição.

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