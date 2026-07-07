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Leitores do Lance! elegem a Argentina como nova torcida após queda do Brasil na Copa

Enquete mostra para quem os torcedores brasileiros passaram a torcer no restante da competição

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 14:21
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Torcida brasileira celebrando a classificação diante do Japão na Copa do Mundo.
Torcida brasileira celebrando a classificação diante do Japão na Copa do Mundo - (Crédito: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo também levou os brasileiros a destinar suas torcidas para outras seleções no restante da competição. Em enquete, o Lance! quis saber dos leitores: para qual seleção você vai torcer até o fim do Mundial? A resposta mais votada foi a Argentina, que recebeu 29% dos votos dos leitores.

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    Na segunda colocação apareceu Portugal, com 15%, seguido pela Colômbia, com 14%. Marrocos, França e Noruega empataram com 8% cada, enquanto Espanha ficou com 7% e Inglaterra com 6%. Egito e Estados Unidos receberam 2% dos votos cada, enquanto Bélgica e Suíça terminaram com 1%. Ao todo, mais de mil leitores participaram da enquete promovida pelo Lance!.

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    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    Confira o resultado da enquete:

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    • Argentina29%

    Bélgica1%

    Colômbia14%

    Egito2%

    Espanha7%

    Estados Unidos2%

    França8%

    Inglaterra6%

    Marrocos8%

    Noruega8%

    Portugal15%

    Suíça1%

    ➡️Leitores do Lance! consideram eliminação do Brasil para a Noruega um vexame na Copa do Mundo

    Desde a realização da enquete, o cenário da Copa do Mundo já mudou e duas das equipes votadas também já voltaram para casa. Portugal, a segunda mais votada da enquete, com 15% da preferência, caiu nas oitavas de final diante da Espanha, enquanto os Estados Unidos, que somaram 2% dos votos, também deram adeus ao Mundial após serem derrotados pela Bélgica. Com isso, os torcedores que escolheram essas equipes terão de voltar a decidir por quem torcer na sequência da competição. 

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