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América do Sul tem menor número de classificados às quartas da Copa desde 2002

Argentina é a única representante do continente nas quartas de final da Copa do Mundo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 21:01
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Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega
Jogadores da Seleção Brasileira lamentam eliminação na Copa do Mundo de 2026 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 registrou um feito raro para o futebol sul-americano. Com as eliminações de Paraguai, Brasil e Colômbia nas oitavas de final, a Conmebol terá apenas um representante nas quartas de final da competição, sua menor presença desde a edição de 2002.

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    O último golpe veio nesta terça-feira (7), quando a Colômbia foi eliminada pela Suíça nos pênaltis, após empate sem gols. Antes disso, o Paraguai havia sido derrotado pela França por 1 a 0, enquanto o Brasil caiu diante da Noruega por 2 a 1, no último domingo (5).

    Com isso, somente a Argentina segue viva na disputa pelo título. A seleção comandada por Lionel Messi garantiu vaga nas quartas de final após uma virada emocionante sobre o Egito. Depois de sair perdendo por 2 a 0, os argentinos reagiram e venceram por 3 a 2, assegurando a classificação.

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    Desde a Copa do Mundo de 2002, quando a Seleção Brasileira conquistou o penta, a América do Sul sempre colocou ao menos duas seleções entre as oito melhores do torneio. Em 2026, no entanto, a Conmebol iguala justamente a marca daquela edição, quando também teve apenas um representante nas quartas de final.

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    • Pelo outro lado, a Europa amplia novamente sua hegemonia no mata-mata. A Uefa classificou seis seleções para as quartas de final, enquanto a África (CAF) terá um representante pela segunda Copa consecutiva. A única seleção sul-americana restante tentará evitar que o continente fique sem um finalista pela primeira vez desde 2006.

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    Representação por confederação nas quartas de final das Copas do Mundo desde 1986

    AnoUEFACONMEBOLCONCACAFCAFAFCOFC

    1986

    5

    2

    1

    0

    0

    0

    1990

    6

    1

    0

    1

    0

    0

    1994

    7

    1

    0

    0

    0

    0

    1998

    6

    2

    0

    0

    0

    0

    2002

    4

    1

    1

    1

    1

    0

    2006

    6

    2

    0

    0

    0

    0

    2010

    3

    4

    0

    1

    0

    0

    2014

    4

    3

    1

    0

    0

    0

    2018

    6

    2

    0

    0

    0

    0

    2022

    5

    2

    0

    1

    0

    0

    2026

    6

    1

    0

    1

    0

    0

    Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo

    As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão definidas e terão quatro confrontos decisivos na busca por uma vaga nas semifinais. Na quinta-feira (9), a França enfrenta o Marrocos. Na sexta-feira (10), a Espanha mede forças com a Bélgica. Já no sábado (11), a Noruega encara a Inglaterra, enquanto a Argentina enfrenta a Suíça.

    Chaveamento da Copa do Mundo depois das oitavas
    Chaveamento da Copa do Mundo depois das oitavas (Foto: Arte/Lance!)

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