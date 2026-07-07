América do Sul tem menor número de classificados às quartas da Copa desde 2002
Argentina é a única representante do continente nas quartas de final da Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 registrou um feito raro para o futebol sul-americano. Com as eliminações de Paraguai, Brasil e Colômbia nas oitavas de final, a Conmebol terá apenas um representante nas quartas de final da competição, sua menor presença desde a edição de 2002.
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O último golpe veio nesta terça-feira (7), quando a Colômbia foi eliminada pela Suíça nos pênaltis, após empate sem gols. Antes disso, o Paraguai havia sido derrotado pela França por 1 a 0, enquanto o Brasil caiu diante da Noruega por 2 a 1, no último domingo (5).
Com isso, somente a Argentina segue viva na disputa pelo título. A seleção comandada por Lionel Messi garantiu vaga nas quartas de final após uma virada emocionante sobre o Egito. Depois de sair perdendo por 2 a 0, os argentinos reagiram e venceram por 3 a 2, assegurando a classificação.
Desde a Copa do Mundo de 2002, quando a Seleção Brasileira conquistou o penta, a América do Sul sempre colocou ao menos duas seleções entre as oito melhores do torneio. Em 2026, no entanto, a Conmebol iguala justamente a marca daquela edição, quando também teve apenas um representante nas quartas de final.
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Pelo outro lado, a Europa amplia novamente sua hegemonia no mata-mata. A Uefa classificou seis seleções para as quartas de final, enquanto a África (CAF) terá um representante pela segunda Copa consecutiva. A única seleção sul-americana restante tentará evitar que o continente fique sem um finalista pela primeira vez desde 2006.
Representação por confederação nas quartas de final das Copas do Mundo desde 1986
|Ano
|UEFA
|CONMEBOL
|CONCACAF
|CAF
|AFC
|OFC
1986
5
2
1
0
0
0
1990
6
1
0
1
0
0
1994
7
1
0
0
0
0
1998
6
2
0
0
0
0
2002
4
1
1
1
1
0
2006
6
2
0
0
0
0
2010
3
4
0
1
0
0
2014
4
3
1
0
0
0
2018
6
2
0
0
0
0
2022
5
2
0
1
0
0
2026
6
1
0
1
0
0
Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo
As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão definidas e terão quatro confrontos decisivos na busca por uma vaga nas semifinais. Na quinta-feira (9), a França enfrenta o Marrocos. Na sexta-feira (10), a Espanha mede forças com a Bélgica. Já no sábado (11), a Noruega encara a Inglaterra, enquanto a Argentina enfrenta a Suíça.
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