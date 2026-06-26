Noruega x França pode definir adversário do Brasil na Copa do Mundo Quem perder o confronto pode enfrentar a Seleção Brasileira nas oitavas de final

Com o empate do Japão com a Suécia, por 1 a 1, na última quinta-feira (25), a Seleção Brasileira conheceu o seu primeiro adversário no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Mas, além dos japoneses, o Brasil pode conhecer o seu segundo duelo de mata-mata, nas oitavas de final, com o confronto entre Noruega e França.

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Noruega x França vale o primeiro lugar do Grupo I

As duas equipes irão se enfrentar nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília). Tanto Noruega quanto França estão com duas vitórias (6 pontos). Portanto, quem perder o duelo irá se confirmar como o segundo colocado do Grupo I, que entra na chave do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo. Em caso de empate, os noruegueses ficam atrás da França por conta do saldo de gols.

A seleção que se classificar em segundo lugar irá enfrentar a Costa do Marfim na fase de 16-avos de final. Caso avance, irá jogar contra o vencedor entre Brasil e Japão. Ou seja, a depender do resultado da partida de hoje, podemos ter um Brasil x Noruega ou Brasil x França nas oitavas de final.

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O retrospecto entre as duas equipes europeias mostra um favoritismo para os franceses. No total, foram disputados 15 jogos entre Noruega e França, com sete vitórias da seleção francesa, quatro empates e quatro triunfos dos noruegueses.

No entanto, as duas seleções estão embaladas neste começo de Copa do Mundo. Apostando nos gols de Erling Braut Haaland, que soma quatro bolas na rede e está na briga pela artilharia do torneio, a Noruega venceu o Iraque por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2. Da mesma forma, a França venceu Senegal por 3 a 1 e o Iraque por 3 a 0, também com quatro gols de Kylian Mbappé. Esta será a primeira vez que os dois craques estarão frente a frente representando suas equipes nacionais.

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O jogo da Seleção Brasileira contra o Japão ocorrerá na próxima segunda-feira (29), às 14h. Caso o Brasil vença, jogará as oitavas de final no domingo (5), às 17h.

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Noruega x França

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