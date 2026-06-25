Japão x Suécia: Veja melhores momentos do jogo do Grupo F da Copa do Mundo Equipes empataram em 1 a 1

Japão e Suécia empataram no AT&T Stadium, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo F da Copa do Mundo. O jogo tinha como principal atrativo o fato de definir o segundo colocado e, consequentemente, o adversário da Seleção Brasileira no confronto da segunda fase do Mundial.

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Com o resultado de 1 a 1, o Brasil enfrentará os asiáticos, na próxima segunda-feira (29), em Houston. A equipe comandada por Hajime Moriyasu terminou atrás da Holanda, com 5 pontos, enquanto a Suécia ficou com a terceira colocação, com 4 pontos.

O primeiro gol do jogo foi do Japão e veio aos onze minutos da segunda etapa nos pés de Daizen Maeda, após jogada trabalhada da equipe e passe de Ritsu Doan. A equipe europeia empatou seis minutos depois, em um belo chute de Anthony Elanga de fora da área, que entrou no canto direito do goleiro Zion Suzuki.

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Maeda foi o autor do gol do Japão contra a Suécia na Copa do Mundo Aric Becker / AFP)

Como foi o jogo entre Japão e Suécia na Copa do Mundo?

O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.

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No retorno do intervalo, o Japão voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.

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A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki.

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