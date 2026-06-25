logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Japão x Suécia: Veja melhores momentos do jogo do Grupo F da Copa do Mundo

Equipes empataram em 1 a 1

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:21
Favorite o Lance! no Google

Japão e Suécia empataram no AT&T Stadium, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo F da Copa do Mundo. O jogo tinha como principal atrativo o fato de definir o segundo colocado e, consequentemente, o adversário da Seleção Brasileira no confronto da segunda fase do Mundial.

continua após a publicidade
  • Vini Jr. sorri ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia

    Quem será o próximo adversário do Brasil: Holanda, Japão ou Suécia? Veja os cenários

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 horas
  • Jogador do Japão comemorando gol contra Suécia na Copa do Mundo

    Saiba o desempenho do Japão em mata-matas de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Com o resultado de 1 a 1, o Brasil enfrentará os asiáticos, na próxima segunda-feira (29), em Houston. A equipe comandada por Hajime Moriyasu terminou atrás da Holanda, com 5 pontos, enquanto a Suécia ficou com a terceira colocação, com 4 pontos.

    O primeiro gol do jogo foi do Japão e veio aos onze minutos da segunda etapa nos pés de Daizen Maeda, após jogada trabalhada da equipe e passe de Ritsu Doan. A equipe europeia empatou seis minutos depois, em um belo chute de Anthony Elanga de fora da área, que entrou no canto direito do goleiro Zion Suzuki.

    continua após a publicidade
    Jogador do Japão comemorando gol contra Suécia na Copa do Mundo
    Maeda foi o autor do gol do Japão contra a Suécia na Copa do Mundo Aric Becker / AFP)

    Como foi o jogo entre Japão e Suécia na Copa do Mundo?

    O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No retorno do intervalo, o Japão voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.

    continua após a publicidade

    A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Curaçao x Costa do Marfim: Veja melhores momentos do jogo do grupo E da Copa do MundoHá 2 horas
    O zagueiro equatoriano Joel Ordonez e o atacante alemão Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha
    Copa 2026 - Melhores MomentosEquador x Alemanha: veja os melhores momentos do jogo da Copa do MundoHá 2 horas
    Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do MundoHá 21 horas
    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
    Copa do MundoTchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do MundoHá 21 horas
    Jogadores de Marrocos comemoram gol de Yassine sobre o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do MundoHá 23 horas
    Neymar abraça Matheus Cunha e volta a jogar pela Seleção em Brasil 3 a 0 Escócia
    Copa do Mundo 2026Escócia x Brasil: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Time da Bósnia perfilado comemorando após vitóa contra o Catar na Copa do Mundo
    Bósnia x Catar: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo
    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
    Suíça x Canadá: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo
    Daniel Munõz comemorando gol pela Colômbia na Copa do Mundo
    Colômbia x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo