Mbappé e Haaland lideram França e Noruega em duelo pela liderança do Grupo I da Copa do Mundo Jogadores são os grandes artilheiros das duas seleções

França e Noruega disputam nesta sexta-feira (26) a liderança do Grupo I da Copa do Mundo, mas a partida também reserva um duelo especial entre dois dos maiores nomes da nova geração do futebol mundial. Pela primeira vez, Kylian Mbappé e Erling Haaland estarão frente a frente representando suas seleções. Antes disso, porém, os atacantes construíram uma rivalidade em clubes, sempre em confrontos pela Liga dos Campeões.

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Embora Haaland tenha balançado as redes mais vezes nos encontros entre ambos, o retrospecto coletivo favorece Mbappé. Em sete confrontos, o francês esteve do lado vencedor ou da equipe classificada na maioria das ocasiões.

O primeiro encontro aconteceu nas oitavas de final da Champions League de 2019/20. Vivendo seus primeiros meses no Borussia Dortmund após deixar o Red Bull Salzburg, Haaland brilhou logo na partida de ida ao marcar os dois gols da vitória alemã por 2 a 1.

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Mbappé teve participação discreta naquele duelo, mas foi dele a assistência para Neymar marcar o gol que manteve o PSG vivo na disputa. No jogo de volta, realizado no Parc des Princes sem torcida por causa das restrições da pandemia, os franceses venceram por 2 a 0 e avançaram às quartas de final. Recuperado de um problema de saúde, Mbappé iniciou no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo.

Os dois voltaram a se enfrentar anos depois, já defendendo Real Madrid e Manchester City. Nos playoffs da Champions League de 2024/25, Haaland marcou os dois gols do City na derrota por 3 a 2 para os espanhóis, em Manchester.

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A revanche aconteceu no Santiago Bernabéu. Desta vez, Mbappé foi o grande protagonista ao marcar três vezes na vitória por 3 a 1 do Real Madrid. Haaland, lesionado no joelho, sequer participou da partida e assistiu à eliminação do banco de reservas.

Na temporada 2025/26, Real Madrid e Manchester City voltaram a cruzar caminhos ainda na fase de liga da competição. Jogando na Espanha, os ingleses venceram por 2 a 1.

Mbappé não entrou em campo por conta de uma lesão no joelho. Já Haaland deixou sua marca ao converter uma cobrança de pênalti. O resultado foi importante para que o City terminasse a fase classificatória à frente do Real e garantisse vaga direta nas oitavas de final.

Mbappé e Haaland em campo durante confronto entre Manchester City e Real Madrid (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Pouco tempo depois, o sorteio colocou novamente os dois clubes frente a frente, agora nas oitavas de final. O Real Madrid levou a melhor na eliminatória.

Na partida de ida, Mbappé continuava entregue ao departamento médico, mas viu o Real construir uma vantagem de 3 a 0 em casa. No duelo de volta, disputado em Manchester, Haaland chegou a marcar para os ingleses, porém Vinicius Júnior anotou dois gols e garantiu nova vitória espanhola por 2 a 1. Recuperado, Mbappé entrou apenas na etapa final para ganhar ritmo de jogo.

Agora, a rivalidade ganha um novo cenário. Pela primeira vez defendendo França e Noruega, Mbappé e Haaland disputam não apenas a liderança do Grupo I, mas também chegam como candidatos à artilharia da Copa do Mundo. Ambos marcaram quatro gols nas duas primeiras rodadas e vivem grande momento às vésperas de um confronto decisivo para o chaveamento.

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