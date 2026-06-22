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Quando o Brasil joga no mata-mata? Veja datas, horários e adversários

A Seleção terá três possibilidades de chaves para o mata-mata da Copa do Mundo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
22/06/2026 10:09
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O próximo jogo da Seleção Brasileira ainda é em um confronto da fase de grupos, contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h. Porém, o Brasil terá três possibilidades de chaves para o mata-mata, a depender da classificação final da equipe no Grupo C da Copa do Mundo.

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    • Antes da rodada final, o Brasil está com o primeiro lugar do grupo, mas empatado em pontos (4) com o Marrocos. A Escócia está logo atrás, com 3 pontos, e o Haiti está na lanterna, zerado em pontos.

    Mesmo que vença a Escócia, o Brasil depende do saldo de gols para continuar com a primeira colocação, caso Marrocos também vença o Haiti. Um empate brasileiro garante, pelo menos, um segundo lugar. Em caso de derrota da Seleção Brasileira, combinada com uma vitória ou empate dos marroquinos, faria o Brasil cair para o terceiro lugar e depender da classificação entre os melhores terceiros.

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    Possíveis cenários da Seleção no mata-mata da Copa

    Se o Brasil passar em 1º

    16-avos de final: 29 de junho (segunda), às 14h
    Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h
    Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h
    Semifinal: 15 de julho (quarta), às 16h
    Final: 19 de julho (sábado), às 16h

    Nesse caso, o primeiro adversário do Brasil no mata-mata iria sair do Grupo F, com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. O primeiro colocado do Grupo C, da Seleção Brasileira, enfrentará o segundo colocado do Grupo F.

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    Antes da terceira rodada, apenas a Tunísia não tem mais chances de se classificar, com 0 pontos. A Holanda irá jogar contra a seleção africana, enquanto Japão e Suécia se enfrentarão. No momento, Holanda e Japão possuem 4 pontos, enquanto a Suécia tem apenas 3.

    Se o Brasil passar em 2º

    16-avos de final: 29 de junho (segunda), às 22h
    Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h
    Quartas de final: 9 de julho (quinta), às 17h
    Semifinal: 14 de julho (terça), às 16h
    Final: 19 de julho (sábado), às 16h

    Nesse caso, a situação é parecida com a última, mas invertida. O segundo colocado do Grupo C, da Seleção Brasileira, enfrentará o primeiro colocado do Grupo F. Mesmo empatados em pontos, confronto direto e saldo de gols, a Holanda está à frente do Japão antes da rodada final da fase de grupos.

    Se o Brasil passar em 3º

    16-avos de final: 29 de junho (segunda) ou 30 de junho (terça)
    Oitavas de final: 4 de julho (sábado) ou 5 de julho (domingo)
    Quartas de final: 9 de julho (quinta) ou 11 de julho (sábado)
    Semifinal: 14 de julho (terça) ou 15 de julho (quarta)
    Final: 19 de julho (sábado), às 16h

    Nesse caso, o Brasil ainda não tem uma chave definida. Os dias e adversários dos confrontos irão depender dos terceiros colocados de outros grupos. O Brasil teria chances de enfrentar o primeiro colocado dos Grupos A, E ou I.

    No Grupo A, o México já garantiu a classificação como primeiro colocado. No Grupo E, a Alemanha também já está classificada em primeiro lugar. Já no Grupo I, a segunda rodada só será jogada nesta segunda-feira (22). Assim, todos do grupo (Noruega, França, Senegal ou Iraque) ainda possuem chances.

    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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