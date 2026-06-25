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Noruega x França: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo I se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 20:00
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Noruega e França se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Noruega e França se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Noruega e França se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), na última rodada do Grupo I na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    NOR
    FRA
    Copa do Mundo
    3ª rodada - Grupo I
    Data e Hora
    sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos)
    Árbitro
    Michael Oliver (ENG)
    Assistentes
    Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
    Var
    Jarred Gillett (FRA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Noruega venceu os seus dois primeiros jogos na Copa do Mundo de 2026. Na estreia, venceu o Iraque por 4 a 1 e, na partida seguinte, ganhou de Senegal por 3 a 2. Em ambas as partidas, o grande nome da equipe foi Erling Braut Haaland, que está com quatro gols no campeonato e segue em busca da artilharia.

    A França está exatamente na mesma situação que a seleção norueguesa, tendo vencido as suas duas partidas na Copa até aqui. A seleção venceu Senegal por 3 a 1 e o Iraque por 3 a 0. Contudo, não contará com Didier Deschamps, técnico da França, na partida que decidirá o primeiro colocado do grupo. O treinador retornará ao país para comparecer ao funeral de sua mãe, que morreu na última terça-feira (23).

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    Tudo sobre Noruega x França (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Noruega 🆚 França
    Copa do Mundo 2026 – Grupo I

    📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos).
    👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)
    🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
    🖥️ VAR: Jarred Gillett (FRA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Noruega
    Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sørloth, Haaland, Nusa.
    Técnico: Ståle Solbakken.

    🔵 França
    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
    Técnico: Guy Stéphan (auxiliar de Didier Deschamps).

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    Noruega e França se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Noruega e França se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Noruega x França
    ⚽MELHOR PALPITE: Aposte em +2.75 gols em Noruega x França @1.79

    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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