Noruega x França: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo I se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Noruega e França se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), na última rodada do Grupo I na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Noruega venceu os seus dois primeiros jogos na Copa do Mundo de 2026. Na estreia, venceu o Iraque por 4 a 1 e, na partida seguinte, ganhou de Senegal por 3 a 2. Em ambas as partidas, o grande nome da equipe foi Erling Braut Haaland, que está com quatro gols no campeonato e segue em busca da artilharia.
A França está exatamente na mesma situação que a seleção norueguesa, tendo vencido as suas duas partidas na Copa até aqui. A seleção venceu Senegal por 3 a 1 e o Iraque por 3 a 0. Contudo, não contará com Didier Deschamps, técnico da França, na partida que decidirá o primeiro colocado do grupo. O treinador retornará ao país para comparecer ao funeral de sua mãe, que morreu na última terça-feira (23).
Tudo sobre Noruega x França (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Noruega 🆚 França
Copa do Mundo 2026 – Grupo I
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos).
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
🖥️ VAR: Jarred Gillett (FRA).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Noruega
Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sørloth, Haaland, Nusa.
Técnico: Ståle Solbakken.
🔵 França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
Técnico: Guy Stéphan (auxiliar de Didier Deschamps).
Noruega x França
⚽MELHOR PALPITE: Aposte em +2.75 gols em Noruega x França @1.79
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre