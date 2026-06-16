Veja gols e melhores momentos em Iraque x Noruega na Copa do Mundo Seleção europeia estreou com vitória na Copa do Mundo

A Noruega venceu o Iraque por 4 a 1, nesta terça-feira (16), nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Os gols da Noruega foram marcados por Erling Haaland, duas vezes, e Östigaard e . Pelo Iraque, o responsável por balançar as redes foi o meia Ali Jasim.

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O primeiro gol do norueguês aconteceu aos 29 minutos. Em uma jogada invidual, o ponta Nusa avançou pela ponta-esquerda até tocar para Wolfe, mais à frente. O lateral cruzou rasteiro para área adversária, onde estava Haaland para marcar com um carrinho.

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Logo depois, o Iraque alcançou o empate com o meia Ali Jasim. O camisa 18 subiu sozinho na área norueguesa para marcar de cabeça.

Aos 42 minutos, o camisa 9 foi mais uma vez decisivo para a equipe da Noruega. Após ver o Iraque empatar a partida, Haaland pressionou a saída de bola e colheu bons resultados aos entrar na frente do chute do goleiro Jalal Hassan. O desvio fez a bola entrar para o gol.

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No segundo tempo, o zagueiro Östigaard marcou o terceiro gol da Noruega no confronto. Após um escanteio cobrado por Odegaard, o camisa 4 subiu para marcar de cabeça.

Nos minutos finais da partida, a Noruega voltou a balançar as redes. Desta vez, Haaland subiu mais alto que a defesa adversária em um cruzamento para tocar para Thorstvedt marcar.

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