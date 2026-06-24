Qual 'música de gol' a Seleção Brasileira escolheu para a Copa do Mundo? Cada seleção pôde escolher músicas a serem na Copa do Mundo

Sempre que alguma seleção faz gol na Copa do Mundo de 2026, uma música diferente é tocada no estádio. A escolha não é aleatória: a Fifa deu a oportunidade para que cada seleção escolhesse uma trilha sonora personalizada para suas partidas. A Seleção Brasileira preparou uma música exclusivamente para a Copa, que se chama "Bate no Peito" e reúne diferentes gerações e estilos da música brasileira.

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Música da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A faixa do Brasil reúne Ludmilla, Zeca Pagodinho, João Gomes, Veigh e Samuel Rosa, com produção de Papatinho, e foi pensada especialmente para a Copa do Mundo. Uma curiosidade é que todos os royalties da faixa serão destinados ao Instituto Fome de Música, organização voltada ao combate à insegurança alimentar.

A iniciativa da Seleção Brasileira busca aproveitar o clima de Copa para unir esporte, música e solidariedade. Por meio da arrecadação, o instituto promove a distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil. O projeto surgiu durante a pandemia, com o propósito de ajudar os mais necessitados, utilizando as lives de diversos artistas como ferramenta de mobilização. Em parceria com a CBF, os artistas aceitaram abrir mão dos lucros da produção.

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Outras músicas interessantes

A iniciativa da Fifa permitiu que cada seleção escolhesse uma ou mais músicas para representar o país durante a Copa do Mundo. As faixas são tocadas em contextos específicos, divididas em quatro categorias: as "signature tracks", que funcionam como hinos de cada equipe; as músicas de gol; as músicas de aquecimento e as músicas pós-jogo, geralmente usadas para celebrar vitórias.

Todos os países escolheram pelo menos uma canção, mas alguns trouxeram trilhas diferentes para cada situação. A Alemanha, por exemplo, escolheu o clássico "Major Tom", de Peter Schilling, para os gols; no entanto, para vitórias, a celebração acontece ao som de "An Tagen wie diesen", da banda Die Toten Hosen, além de ter como opções outras faixas como "Zeit, dass sich was dreht", de Herbert Grönemeyer. Para o momento do gol, a Fifa permitiu que cada país indicasse até duas músicas oficiais.

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O tema ganhou os holofotes nas redes sociais, principalmente durante a vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na primeira rodada da fase de grupos. A cada gol, o clássico "One More Time", do Daft Punk, ecoou pelo estádio e chamou a atenção do público.

Entre os países-sede, o México escolheu uma música tradicional do país para a celebração da bola na rede: "El Son de la Negra", de Mariachi Vargas de Tecalitlán. Os Estados Unidos escolheram uma versão remixada (MOONLGHT) de "Free Bird", do Lynyrd Skynyrd. O Canadá ficou com "I DARE YOU (TASTY)", de Jessie Reyez e Boi-1da e Canada Soccer.

Outros países também aproveitaram o sucesso de alguns artistas locais, como foi o caso da Austrália, que escolheu "Thunderstruck", do AC/DC. A Coreia do Sul, com o K-pop, escolheu "JUMP", de BLACKPINK. A Escócia escolheu "I'm Gonna Be (500 Miles)", da banda The Proclaimers, também conhecida por alguns fãs da série de comédia "How I Met Your Mother".

Outros países optaram por escolher músicas sem tanta ligação com o próprio país. A Suíça escolheu "Freed From Desire", da artista italiana Gala. No entanto, a música já tinha ligação com o futebol, já que foi tema da última Copa do Mundo de Clubes, além de ter viralizado durante a Eurocopa de 2024 em uma versão de saxofone feita pelo torcedor alemão Andre Schnura. A música também teve ligação com os torcedores da Irlanda do Norte na Euro 2016, que criaram uma versão adaptada para homenagear o atacante Will Grigg.

Andre Schnura, o alemão do sax, fez sucesso na Euro 2024 (Foto: Reprodução / X)

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A mesma situação ocorre com o hino escolhido pela Tchéquia, que escolheu uma versão remixada (Mickie Krause) da música "Seven Nation Army", da banda americana The White Stripes. A música tem algumas adaptações no futebol, como a versão criada para homenagear o belga Kevin de Bruyne.

Confira a lista com as músicas de gol já descobertas. Vale lembrar que faixas novas podem surgir durante o campeonato, já que a lista de músicas de cada seleção não foi divulgada publicamente de forma oficial.

África do Sul: SHABZ – "This Is Bafana" Alemanha: Peter Schilling – "Major Tom (Coming Home)" Arábia Saudita: Mohamed Abdo – "Fo' Ham El Sahab" Argélia: Cheb Mahfoud – "Viva L'algerie" Argentina: Onda Sabanera – "EL MATADOR" Austrália: AC/DC – "Thunderstruck" Áustria: Scooter – "Maria (I Like It Loud)" Bélgica: Sylvie Kreusch & Roméo Elvis – "Kiss The Grass (Allez Allez)" Bósnia e Herzegovina: Salvatore Ganacci – "Take Me To America" Brasil: Papatinho, Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa, Veigh – "Bate no Peito" Cabo Verde: FCF – "NÔS ÓRA DJA TXIGA" Canadá: Jessie Reyez, Boi-1da, Canada Soccer – "I DARE YOU (TASTY)" Catar: Ali Abdul Sattar – "Ana Aqol Ah" Colômbia: Ryan Castro, SOG, Selección Colombia – "EL RITMO QUE NOS UNE" Coreia do Sul: BLACKPINK – "JUMP" Costa do Marfim: Tam Sir, Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy, PSK – "Coup du marteau" Croácia: Colonia – "Svijet voli pobjednike" Curaçao: Jeon – "The Blue Wave" Egito: Hamada Helal – "Amaloha El Regala" Equador: Damiano – "Ecuador, Si Se Puede" Escócia: The Proclaimers – "I'm Gonna Be (500 Miles)" Espanha: Quevedo & Elvis Crespo – "LA GRACIOSA" / ROSALÍA – "DESPECHÁ" Estados Unidos: MOONLGHT – "Free Bird (Remix)" França: Daft Punk – "One More Time" Gana: DopeNation – "Kakalika" Haiti: Prophète & Jessica Antoine – "Ann Ale" Holanda: Andre Hazes – "Wij Houden van Oranje (Remix)" Inglaterra: Planet Funk – "Chase the Sun" Irã: Kianosh – "Goal Bezan Iran" Iraque: Nojom AlBader – "هذا ملعب " Japão: UKASUKA-G – "Shori No Emi Wo Kimi To" Jordânia: Omar Alabdallat – "Ala Rasey Alordon We El Ordonieh" Marrocos: Dirou Niyya – "Official Moroccan Fan Chant" México: Mariachi Vargas de Tecalitlán – "El Son de la Negra" Noruega: Racer – "Bønda Fra Nord" Nova Zelândia: Dave Dobbyn – "Slice of Heaven" Panamá: Los Gaitanes – "Sube La Marea (Remix)" Paraguai: Rolando Chaparro – "Albirockja" Portugal: Sam the Kid, Sir Scratch, Gson, Bispo & Papillon – "É TUGA OU NADA" República Democrática do Congo: Timothy Fayulu & Chancel Mbemba – "GIMS CHANTE POUR LÉOPARD DELA RDC" Senegal: Football Poet – "Teranga Rek – Senegal Song" Suécia: Thomas Stenström – "Leva För Alltid" Suíça: Gala – "Freed From Desire" Tchéquia: Mickie Krause – "Seven Nation Army (Remix)" Tunísia: Saber Rebai – "Sidi Mansour" Turquia: Abul Media Production – "Çalhanoğlu Çalhanoğlu" Uruguai: No Te Va Gustar – "Cielo de un solo color" Uzbequistão: King Macarella x Aleesher – "Yor Yor"

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