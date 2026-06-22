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Mbappé comanda vitória da França, que confirma classificação na Copa

Camisa 10 marcou duas vezes novamente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 21:53
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Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé brilhou mais uma vez, Michael Olise comandou as ações ofensivas e a França confirmou sua vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (22), os Bleus derrotaram o Iraque por 3 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo I, e chegaram aos seis pontos.

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    Mbappé marcou duas vezes e Dembélé completou a vitória francesa, que ainda precisou lidar com uma longa paralisação no intervalo por conta de uma tempestade e risco de raios na região do estádio. Com o resultado, a equipe de Didier Deschamps assegura presença nos 16 avos de final da competição e mantém os 100% de aproveitamento no torneio.

    Pressão desde o início

    A França começou o jogo dominando a posse e pressionando a saída de bola iraquiana. Logo no primeiro minuto, Koné assustou em chute da entrada da área, enquanto Mbappé quase completou para o gol.

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    A insistência francesa foi recompensada aos 13 minutos. O Iraque tentou sair jogando pelo meio, perdeu a bola perto da própria área, e Michael Olise encontrou Mbappé livre. Mesmo com a perna esquerda, o camisa 10 bateu forte para abrir o placar.

    O gol deu ainda mais tranquilidade aos franceses, que passaram a controlar a partida. Barcola e Dembélé criaram boas oportunidades, enquanto o Iraque apostava em cruzamentos e bolas longas para Aymen Hussein e Al-Hamadi. Apesar das chances criadas, a França foi para o intervalo vencendo por apenas 1 a 0.

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    Tempestade interrompe jogo

    O segundo tempo demorou a começar. Uma forte chuva acompanhada por alerta de raios na região da Filadélfia obrigou a Fifa a suspender a partida por cerca de uma hora. Torcedores deixaram as arquibancadas, os jogadores retornaram aos vestiários e o estádio precisou seguir o protocolo de segurança contra tempestades. Quando a bola voltou a rolar, a França tratou de acabar rapidamente com qualquer suspense.

    Mbappé amplia, Dembélé fecha a conta

    Aos oito minutos da etapa final, Tahseen errou a saída de bola e entregou nos pés de Dembélé. O atacante do PSG invadiu a área e rolou para Mbappé, que apenas empurrou para as redes e marcou seu segundo gol na partida. O Iraque sentiu o golpe e praticamente não conseguiu mais ameaçar Maignan.

    A França, por outro lado, seguiu empilhando chances. Olise acertou a trave em bela cavadinha, Barcola carimbou o poste após cruzamento de Dembélé e Mbappé desperdiçou oportunidades para ampliar ainda mais. O terceiro gol saiu aos 20 minutos. Olise roubou a bola no campo ofensivo e acionou Dembélé. O camisa 7 dominou e bateu rasteiro, sem chances para Basil, decretando a vitória francesa. Nos minutos finais, Deschamps aproveitou para fazer alterações, dar minutos a Doué, Cherki, Akliouche e Gusto e administrar a vantagem.

    Visão do Lance! 💡

    A França não teve dificuldades para confirmar o favoritismo. Mais intensa desde o início, pressionou a saída de bola adversária e contou novamente com a qualidade individual de seus atacantes. Olise participou diretamente das três principais jogadas ofensivas, enquanto Mbappé mostrou por que segue sendo um dos grandes nomes desta Copa do Mundo.

    Deu aula 🏅

    Kylian Mbappé. Dois gols, movimentação constante e protagonismo absoluto. O camisa 10 decidiu mais uma vez e foi o grande responsável pela classificação antecipada dos Bleus.

    Ficou abaixo 📉

    Tahseen. O defensor iraquiano teve participação negativa no segundo gol francês ao errar a saída de bola e praticamente entregar o lance para Dembélé e Mbappé ampliarem a vantagem.

    ✅ FICHA TÉCNICA

    FRANÇA 3 x 0 IRAQUE
    Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo I

    📅 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
    ⚽ Gols: Mbappé, aos 13'/1ºT e 8'/2ºT; Dembélé, aos 20'/2ºT.

    FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)
    Maignan; Koundé (Gusto), Saliba, Upamecano e Digne; Koné e Rabiot; Dembélé (Doué), Olise (Cherki), Barcola (Akliouche) e Mbappé (Thuram).

    IRAQUE (Técnico: Jesús Casas)
    Basil; Tahseen (Amyn), Zaid Ismail (Sulaka), Hussein Ali e Doski; Al-Ammari (Sher), Bayesh (Farji) e Quasem; Sabawi, Aymen Hussein (Al-Hamadi) e Farhan.

    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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