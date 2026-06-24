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Neymar joga hoje em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo?

Saiba se o atacante estará disponível para partida entre Brasil e Escócia na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 13:30
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Neymar em treinamento pela Seleção Brasileira (Foto: CBF)

Após quase três anos afastado da Seleção Brasileira por uma sequência de lesões graves, Neymar voltará a atuar pelo Brasil na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou o atacante entre os relacionados para a partida decisiva contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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    • Após perder a estreia na Copa contra Marrocos e o jogo seguinte, contra o Haiti, Neymar está disponível e pronto para estrear no Mundial de 2026. A tendência é que o craque do Santos comece no banco de reservas e entre no decorrer do jogo para ganhar ritmo. Há a expectativa de que o jogador tenha alguns minutos em campo no segundo tempo, caso o resultado seja favorável.

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    Ao lado de Matheus Cunha, Neymar sorri em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Ao lado de Matheus Cunha, Neymar sorri em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Rayan larga na frente para substituir Raphinha

    Com a ausência confirmada de Raphinha, lesionado, a principal dúvida na escalação é quem herdará a vaga na equipe titular. Em coletiva, Ancelotti indicou que o jovem Rayan é o favorito para assumir a ponta direita, destacando seu potencial e a boa entrada no jogo anterior contra o Haiti. Luiz Henrique é uma outra opção no setor. Neymar pode receber uma oportunidade no ataque no segundo tempo.

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    A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Vini Jr e Matheus Cunha.

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    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    De olho no mata-mata: possíveis adversários do Brasil

    O Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos e garante a vaga nas oitavas com um simples empate. No entanto, a vitória é crucial para assegurar o primeiro lugar da chave e evitar deslocamentos desgastantes pelos EUA. Caso perca e o Marrocos vença o Haiti, a Seleção pode cair para o segundo ou até terceiro lugar, dependendo do saldo de gols.

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    Possíveis adversários:

    1. Se passar em 1º: enfrenta o 2º do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia) no dia 29 de junho.
    2. Se passar em 2º: enfrenta o 1º do Grupo F (provavelmente Holanda ou Japão) também no dia 29.
    3. Se passar em 3º: pode cruzar com adversários como México, Alemanha ou França.

    O caminho para a vitória contra a Escócia

    Para vencer a Escócia, o Brasil poderá explorar a desorganização defensiva dos escoceses, que costumam falhar em perseguições individuais. O centroavante Matheus Cunha é um possível trunfo brasileiro flutuando como "falso 9", e ele pode atrair a marcação e abrir espaços para ataque pelas laterais, principalmente com as chegadas de Vini Jr.

    Brasil x Escócia: onde assistir

    • Horário: 19h (de Brasília)
    • Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
    • Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta); SporTV e N Sports (TV fechada); CazéTV e GETV (streaming).
    • Arbitragem: Cesar Ramos (México).

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