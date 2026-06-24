Neymar joga hoje em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo?
Saiba se o atacante estará disponível para partida entre Brasil e Escócia na Copa
Após quase três anos afastado da Seleção Brasileira por uma sequência de lesões graves, Neymar voltará a atuar pelo Brasil na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou o atacante entre os relacionados para a partida decisiva contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
Qual ‘música de gol’ a Seleção Brasileira escolheu para a Copa do Mundo?
Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo; entenda
Ronaldo diz qual seleção Brasil não pode enfrentar na Copa: ‘Tem que fugir’
Após perder a estreia na Copa contra Marrocos e o jogo seguinte, contra o Haiti, Neymar está disponível e pronto para estrear no Mundial de 2026. A tendência é que o craque do Santos comece no banco de reservas e entre no decorrer do jogo para ganhar ritmo. Há a expectativa de que o jogador tenha alguns minutos em campo no segundo tempo, caso o resultado seja favorável.
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
Rayan larga na frente para substituir Raphinha
Com a ausência confirmada de Raphinha, lesionado, a principal dúvida na escalação é quem herdará a vaga na equipe titular. Em coletiva, Ancelotti indicou que o jovem Rayan é o favorito para assumir a ponta direita, destacando seu potencial e a boa entrada no jogo anterior contra o Haiti. Luiz Henrique é uma outra opção no setor. Neymar pode receber uma oportunidade no ataque no segundo tempo.
A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Vini Jr e Matheus Cunha.
➡️ Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa
De olho no mata-mata: possíveis adversários do Brasil
O Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos e garante a vaga nas oitavas com um simples empate. No entanto, a vitória é crucial para assegurar o primeiro lugar da chave e evitar deslocamentos desgastantes pelos EUA. Caso perca e o Marrocos vença o Haiti, a Seleção pode cair para o segundo ou até terceiro lugar, dependendo do saldo de gols.
Possíveis adversários:
- Se passar em 1º: enfrenta o 2º do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia) no dia 29 de junho.
- Se passar em 2º: enfrenta o 1º do Grupo F (provavelmente Holanda ou Japão) também no dia 29.
- Se passar em 3º: pode cruzar com adversários como México, Alemanha ou França.
O caminho para a vitória contra a Escócia
Para vencer a Escócia, o Brasil poderá explorar a desorganização defensiva dos escoceses, que costumam falhar em perseguições individuais. O centroavante Matheus Cunha é um possível trunfo brasileiro flutuando como "falso 9", e ele pode atrair a marcação e abrir espaços para ataque pelas laterais, principalmente com as chegadas de Vini Jr.
Brasil x Escócia: onde assistir
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
- Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta); SporTV e N Sports (TV fechada); CazéTV e GETV (streaming).
- Arbitragem: Cesar Ramos (México).
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.