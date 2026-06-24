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Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo hoje; entenda

Seleção depende apenas de um empate, mas uma derrota por goleada complica o cenário

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 10:47
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rayan em Brasil x Haiti
Rayan em Brasil x Haiti (Foto: AL BELLO/Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira entra em campo contra a Escócia nesta quarta-feira (24) com a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo encaminhada. No entanto, uma derrota por goleada pode transformar um cenário confortável em uma eliminação precoce.

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    • O Brasil soma quatro pontos no Grupo C e garante vaga no mata-mata com um simples empate diante dos escoceses. Em caso de derrota, a situação passa a depender também do resultado entre Marrocos e Haiti.

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    Brasil ainda pode avançar mesmo perdendo

    Se perder para a Escócia, a Seleção ainda poderá se classificar diretamente caso Marrocos seja derrotado pelo Haiti por uma diferença de gols maior do que a derrota brasileira. Por exemplo: se o Brasil perder por um gol de diferença, precisará que Marrocos perca por pelo menos dois gols para o Haiti. Já se Marrocos empatar ou vencer, o Brasil cairá para a terceira posição do grupo.

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    Caso termine em terceiro, o Brasil entrará na disputa por uma das oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

    A boa notícia é que a equipe chega à rodada final com saldo positivo de três gols, vantagem importante em relação à maioria dos concorrentes. Hoje, apenas uma combinação de resultados muito negativa poderia deixar a Seleção fora dessa lista.

    Jogadores do Haiti e da Escócia em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Haiti x Escócia na Copa do Mundo de 2026 antes de enfrentar o Brasil. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O que precisa acontecer para o Brasil correr risco na Copa do Mundo?

    A ameaça real passa por uma goleada da Escócia e, ao mesmo tempo, por resultados favoráveis a terceiros colocados de outros grupos.

    Classificação atual dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo

    #SeleçãoGrupoPontosSaldo de GolsGols PróCartões

    Suécia

    F

    3

    0

    6

    3

    Escócia

    C

    3

    0

    1

    4

    Croácia

    L

    3

    -1

    3

    2

    Argélia

    J

    3

    -2

    2

    1

    Paraguai

    D

    3

    -2

    2

    8

    Cabo Verde

    H

    2

    0

    2

    3

    Bélgica

    G

    2

    0

    1

    4

    República Tcheca

    A

    1

    -1

    2

    1

    RD Congo

    K

    1

    -1

    1

    1

    10º

    Equador

    E

    1

    -1

    0

    2

    11º

    Bósnia

    B

    1

    -3

    2

    6

    12º

    Senegal

    I

    0

    -3

    3

    0

    No Grupo B, por exemplo, Bósnia ou Catar podem chegar aos quatro pontos, mas ambos têm saldo muito negativo (-3 e -6, respectivamente). Para ultrapassar o Brasil, precisariam vencer por larga vantagem e contar com uma derrota pesada da Seleção.

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    No Grupo D, um empate entre Paraguai e Austrália manteria os paraguaios em terceiro com saldo de -2. Nesse cenário, o Brasil precisaria perder por cinco gols de diferença para ficar atrás.

    Situação semelhante ocorre no Grupo J. Um empate entre Argélia e Áustria colocaria os austríacos em terceiro com saldo de -2, obrigando o Brasil a sofrer uma derrota por pelo menos cinco gols para ser superado.

    No Grupo E, Equador ou Curaçao podem terminar com quatro pontos, mas ainda precisariam recuperar saldos negativos. A Costa do Marfim também pode aparecer na disputa com saldo zero. Nesse caso, o Brasil precisaria perder por quatro gols de diferença para ficar atrás.

    No Grupo K, o Congo pode alcançar a terceira posição, mas tem saldo de -1 e necessitaria de uma vitória expressiva para ameaçar a Seleção.

    Já no Grupo L, Croácia, Gana ou até Inglaterra podem terminar em terceiro. Em qualquer uma das combinações mais prováveis, o Brasil só correria risco de ser ultrapassado caso fosse derrotado por pelo menos três gols de diferença.

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    Escócia x Brasil
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