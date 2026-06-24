Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo hoje; entenda Seleção depende apenas de um empate, mas uma derrota por goleada complica o cenário

A Seleção Brasileira entra em campo contra a Escócia nesta quarta-feira (24) com a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo encaminhada. No entanto, uma derrota por goleada pode transformar um cenário confortável em uma eliminação precoce.

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O Brasil soma quatro pontos no Grupo C e garante vaga no mata-mata com um simples empate diante dos escoceses. Em caso de derrota, a situação passa a depender também do resultado entre Marrocos e Haiti.

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Brasil ainda pode avançar mesmo perdendo

Se perder para a Escócia, a Seleção ainda poderá se classificar diretamente caso Marrocos seja derrotado pelo Haiti por uma diferença de gols maior do que a derrota brasileira. Por exemplo: se o Brasil perder por um gol de diferença, precisará que Marrocos perca por pelo menos dois gols para o Haiti. Já se Marrocos empatar ou vencer, o Brasil cairá para a terceira posição do grupo.

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Caso termine em terceiro, o Brasil entrará na disputa por uma das oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

A boa notícia é que a equipe chega à rodada final com saldo positivo de três gols, vantagem importante em relação à maioria dos concorrentes. Hoje, apenas uma combinação de resultados muito negativa poderia deixar a Seleção fora dessa lista.

Haiti x Escócia na Copa do Mundo de 2026 antes de enfrentar o Brasil. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que precisa acontecer para o Brasil correr risco na Copa do Mundo?

A ameaça real passa por uma goleada da Escócia e, ao mesmo tempo, por resultados favoráveis a terceiros colocados de outros grupos.

Classificação atual dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo

# Seleção Grupo Pontos Saldo de Gols Gols Pró Cartões 1º Suécia F 3 0 6 3 2º Escócia C 3 0 1 4 3º Croácia L 3 -1 3 2 4º Argélia J 3 -2 2 1 5º Paraguai D 3 -2 2 8 6º Cabo Verde H 2 0 2 3 7º Bélgica G 2 0 1 4 8º República Tcheca A 1 -1 2 1 9º RD Congo K 1 -1 1 1 10º Equador E 1 -1 0 2 11º Bósnia B 1 -3 2 6 12º Senegal I 0 -3 3 0

No Grupo B, por exemplo, Bósnia ou Catar podem chegar aos quatro pontos, mas ambos têm saldo muito negativo (-3 e -6, respectivamente). Para ultrapassar o Brasil, precisariam vencer por larga vantagem e contar com uma derrota pesada da Seleção.

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No Grupo D, um empate entre Paraguai e Austrália manteria os paraguaios em terceiro com saldo de -2. Nesse cenário, o Brasil precisaria perder por cinco gols de diferença para ficar atrás.

Situação semelhante ocorre no Grupo J. Um empate entre Argélia e Áustria colocaria os austríacos em terceiro com saldo de -2, obrigando o Brasil a sofrer uma derrota por pelo menos cinco gols para ser superado.

No Grupo E, Equador ou Curaçao podem terminar com quatro pontos, mas ainda precisariam recuperar saldos negativos. A Costa do Marfim também pode aparecer na disputa com saldo zero. Nesse caso, o Brasil precisaria perder por quatro gols de diferença para ficar atrás.

No Grupo K, o Congo pode alcançar a terceira posição, mas tem saldo de -1 e necessitaria de uma vitória expressiva para ameaçar a Seleção.

Já no Grupo L, Croácia, Gana ou até Inglaterra podem terminar em terceiro. Em qualquer uma das combinações mais prováveis, o Brasil só correria risco de ser ultrapassado caso fosse derrotado por pelo menos três gols de diferença.

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Escócia x Brasil

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