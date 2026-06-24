Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo hoje; entenda
Seleção depende apenas de um empate, mas uma derrota por goleada complica o cenário
A Seleção Brasileira entra em campo contra a Escócia nesta quarta-feira (24) com a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo encaminhada. No entanto, uma derrota por goleada pode transformar um cenário confortável em uma eliminação precoce.
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Brasil precisa vencer a Escócia para garantir liderança na Copa do Mundo
Qual é a sua nota para o trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira?
O Brasil soma quatro pontos no Grupo C e garante vaga no mata-mata com um simples empate diante dos escoceses. Em caso de derrota, a situação passa a depender também do resultado entre Marrocos e Haiti.
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Brasil ainda pode avançar mesmo perdendo
Se perder para a Escócia, a Seleção ainda poderá se classificar diretamente caso Marrocos seja derrotado pelo Haiti por uma diferença de gols maior do que a derrota brasileira. Por exemplo: se o Brasil perder por um gol de diferença, precisará que Marrocos perca por pelo menos dois gols para o Haiti. Já se Marrocos empatar ou vencer, o Brasil cairá para a terceira posição do grupo.
Caso termine em terceiro, o Brasil entrará na disputa por uma das oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.
A boa notícia é que a equipe chega à rodada final com saldo positivo de três gols, vantagem importante em relação à maioria dos concorrentes. Hoje, apenas uma combinação de resultados muito negativa poderia deixar a Seleção fora dessa lista.
O que precisa acontecer para o Brasil correr risco na Copa do Mundo?
A ameaça real passa por uma goleada da Escócia e, ao mesmo tempo, por resultados favoráveis a terceiros colocados de outros grupos.
Classificação atual dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo
|#
|Seleção
|Grupo
|Pontos
|Saldo de Gols
|Gols Pró
|Cartões
1º
Suécia
F
3
0
6
3
2º
Escócia
C
3
0
1
4
3º
Croácia
L
3
-1
3
2
4º
Argélia
J
3
-2
2
1
5º
Paraguai
D
3
-2
2
8
6º
Cabo Verde
H
2
0
2
3
7º
Bélgica
G
2
0
1
4
8º
República Tcheca
A
1
-1
2
1
9º
RD Congo
K
1
-1
1
1
10º
Equador
E
1
-1
0
2
11º
Bósnia
B
1
-3
2
6
12º
Senegal
I
0
-3
3
0
No Grupo B, por exemplo, Bósnia ou Catar podem chegar aos quatro pontos, mas ambos têm saldo muito negativo (-3 e -6, respectivamente). Para ultrapassar o Brasil, precisariam vencer por larga vantagem e contar com uma derrota pesada da Seleção.
No Grupo D, um empate entre Paraguai e Austrália manteria os paraguaios em terceiro com saldo de -2. Nesse cenário, o Brasil precisaria perder por cinco gols de diferença para ficar atrás.
Situação semelhante ocorre no Grupo J. Um empate entre Argélia e Áustria colocaria os austríacos em terceiro com saldo de -2, obrigando o Brasil a sofrer uma derrota por pelo menos cinco gols para ser superado.
No Grupo E, Equador ou Curaçao podem terminar com quatro pontos, mas ainda precisariam recuperar saldos negativos. A Costa do Marfim também pode aparecer na disputa com saldo zero. Nesse caso, o Brasil precisaria perder por quatro gols de diferença para ficar atrás.
No Grupo K, o Congo pode alcançar a terceira posição, mas tem saldo de -1 e necessitaria de uma vitória expressiva para ameaçar a Seleção.
Já no Grupo L, Croácia, Gana ou até Inglaterra podem terminar em terceiro. Em qualquer uma das combinações mais prováveis, o Brasil só correria risco de ser ultrapassado caso fosse derrotado por pelo menos três gols de diferença.
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Escócia x Brasil
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