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Ronaldo diz qual seleção Brasil não pode enfrentar na Copa: 'Tem que fugir'

Ídolo da Seleção Brasileira disse que 'não estamos preparados' para possível adversário

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 21:44
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Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF
Ronaldo Fenômeno (Foto: Reprodução)

O ex-atacante e protagonista da conquista do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo, Ronaldo falou sobre a situação da Seleção na competição e comentou os possíveis adversários na próxima fase. Caso passe entre os dois primeiros colocados, os brasileiros devem enfrentar Japão, Holanda ou Suécia, dependendo de quem avançar de fase e da colocação do grupo.

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    Ronaldo sendo entrevistado
    Ronaldo em entrevista para a RomárioTV (Imagem: Reprodução)

    Em entrevista para a RomárioTV, o Fenômeno disse que Seleção Brasileira não está preparada para enfrentar a Holanda no mata-mata da Copa do Mundo. Para ele, será necessário 'fugir' de um possível enfrentamento com os holandeses.

    Perguntado sobre qual país seria o menos complicado de enfrentar na próxima fase, Ronaldo explicou que prefere pegar as outras possíveis adversárias.

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    — Eu acho que está ali entre Japão e Suécia. Eu acho que a gente tem que fugir da Holanda. Muito cedo ainda. Eu acho que a gente ainda não está preparado para esse confronto com a Holanda. [...] Eu acho que a gente vai evoluir durante da competição, nós vamos crescer, mas não estamos preparados ainda. Mas Japão e Suécia são seleções que dá para a gente passar tranquilo — disse o ídolo da Seleção Brasileira.

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    Jogadores da Holanda comemoram gol
    Holanda depende apenas de si para terminar a fase de grupos na primeira colocação (Foto: IMAGO/Folhapress)

    O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, às 19h, na busca pela primeira colocação do Grupo C e a classificação para a próxima fase. A Seleção lidera o grupo momentaneamente, com quatro pontos, mesma quantidade de Marrocos, que enfrenta o Haiti na última rodada. Caso os marroquinos vençam, pode ser necessário que os brasileiros se garantam no saldo de gols, tendo em vista a possibilidade de ambas as equipes terminarem a fase de grupos com 7 pontos.

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    A situação do Grupo F é parecida, já que Holanda divide a liderança com o Japão, com quatro pontos cada. A Suécia vem em terceiro, com três pontos. Uma das equipes enfrentará o Brasil na próxima fase da competição.

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