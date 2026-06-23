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Ancelotti, sobre volta de Neymar: 'Eu posso jogar 90 minutos caminhando'

Treinador brinca sobre tempo que atacante poderá aguentar diante da Escócia

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
23/06/2026 22:39
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Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva em Miami
Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na noite desta quarta (Foto: Patrícia Melo Moreira/AFP)

MIAMI, FL (EUA) - Mesmo após encarar um atraso de três horas na viagem à Flórida por causa do mau tempo, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou bem à vontade na entrevista coletiva que concedeu em Miami na noite desta terça-feira (23), véspera do jogo do Brasil com o Haiti. O treinador confirmou que Neymar será relacionado e deu indicativo de que o atacante efetivamente entrará em campo diante dos escoceses.

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    — O Neymar está disponível. Trabalhou bem essa semana, se preparou bem para o jogo. Pode jogar com os outros jogadores. Estamos muito contentes que ele esteja de volta, porque, obviamente, com a qualidade que tem, pode ajudar o time — declarou Ancelotti, em entrevista coletiva concedida no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, local do jogo desta quarta.

    Na sequência, o treinador foi perguntado sobre quanto tempo Neymar conseguirá ficar em campo, já que o jogador não disputa uma partida desde 17 de maio. Ancelotti, então, brincou:

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    — Eu posso jogar os 90 minutos caminhando. Ele (Neymar) pode jogar. Está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele.

    Prevista inicialmente para começar às 19h15 locais, a entrevista de Carlo Ancelotti atrasou quase duas horas. Isso porque o voo que trouxe a delegação para Fort Lauderdale, na Flórida, decolou três horas após o horário previsto por causa do mau tempo. Apesar disso, Ancelotti demonstrou o tradicional bom humor.

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    — Muito bom (ser técnico do Brasil na Copa do Mundo), é boa experiência, uma experiência viva. Estou muito feliz, porque a organização até hoje (terça) estava perfeita. Hoje tivemos um pouco de problema, mas isso acontece. É uma experiência muito bonita, e vai ser bonita, aconteça o que acontecer. Acho que temos a confiança que pode ser um bom Mundial para nós, mas no futebol tudo pode acontecer, (inclusive) fazer a coletiva de imprensa às nove horas da noite —, sorriu Ancelotti

    Ancelotti e Neymar durante treino da Seleção
    Carlo Ancelotti indicou que Neymar deve ir para o jogo do Brasil com a Escócia (Foro: Mauro Pimentel/AFP)

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