Escócia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo Em Miami, Seleção Brasileira busca confirmar a liderança do Grupo C

A Seleção Brasileira encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24), quando enfrenta a Escócia, a partir das 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C. Com a classificação encaminhada para o mata-mata, o Brasil entra em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, buscando a segunda vitória na competição e a manutenção da liderança na chave. ➡️ Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo SCO BRA Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 24/06/2026, 19:00 Local Hard Rock Stadium, Miami (EUA) Árbitro Cesar Ramos (MEX) Assistentes Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX) Var Não divulgado Onde assistir

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Como chegam as equipes para o jogo?

Após o empate em 1 a 1 com o Marrocos e o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil soma quatro pontos no Grupo C e tem presença praticamente certa nos 16 avos de final da Copa do Mundo. O próximo objetivo da seleção pentacampeã mundial é avançar em primeiro lugar.

A posição garantiria uma logística mais tranquila para o mata-mata, já que as todas as partidas seguintes seriam disputadas nos Estados Unidos, onde está localizada a base da Seleção Brasileira. Para isso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa vencer e terminar a rodada com saldo de gols superior ao de Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário.

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O técnico italiano terá que definir o substituto de Raphinha, que se lesionou no duelo com o Haiti na sexta-feira (19), e também se irá preservar os três jogadores pendurados: os titulares Casemiro e Douglas Santos, e o reserva Ibañez. Além disso, Neymar estará disposição pela primeira vez desde a lesão na panturrilha direita, em maio, e pode ser opção no segundo tempo.

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Do outro lado, a seleção escocesa entra pressionada depois da derrota por 1 a 0 diante de Marrocos. Com três pontos somados até aqui, o time treinado por Steve Clarke deve passar por alterações em relação ao último jogo, com o objetivo de oferecer maior resistência defensiva ao Brasil e surpreender nos contra-ataques.

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Tudo sobre Escócia x Brasil (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Escócia 🆚 Brasil

Copa do Mundo 2026 – Grupo C

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV, GE TV e N Sports (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Globoplay (streaming)

🟨 Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

🚩 Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Escócia

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.

🟡 Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Brasil e Escócia se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Escócia x Brasil

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