Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa Treinador não conseguiu nenhuma vitória na Copa e deve deixar o cargo

O treinador Sebastián Beccacece deve deixar o cargo de técnico da seleção do Equador após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. Segundo informações do jornal As, o desempenho da equipe no Mundial gerou um desgaste que deve levar ao fim do trabalho do treinador assim que a participação equatoriana no torneio terminar.

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A decisão da Federação Equatoriana de Futebol (FEF) deve acontecer por causa do desempenho decepcionante do trabalho do técnico em comparação ao ciclo preparatório. O Equador chegou à competição após uma classificação tranquila, com uma campanha histórica nas Eliminatórias Sul-Americanas, quando o país terminou na segunda colocação, superando Brasil, Uruguai e Colômbia.

Segundo o jornal espanhol, a avaliação interna atual é de que a equipe do técnico Beccacece carece de identidade e apresenta uma dificuldade grande em marcar gols justamente na primeira fase da Copa, momento mais importante para a seleção sul-americana.

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Beccacece dá orientações ao time do Equador (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images via AFP)

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Equador vive situação delicada no Grupo E

Atualmente, o Equador vive uma situação crítica no Grupo E da Copa do Mundo. A seleção estreou com uma derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim e, na segunda rodada, empatou sem gols com a estreante seleção de Curaçao. O resultado contra a equipe caribenha foi visto como um tropeço decepcionante, marcado por uma chance clara desperdiçada pelo capitão Enner Valencia e pelo choro do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, ao fim da partida.

Com apenas um ponto somado, os equatorianos precisam vencer a Alemanha, líder da chave, na última rodada para manter chances de classificação para as oitavas de final. O confronto decisivo está marcado para esta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

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Apesar de focar na decisão contra os alemães, a FEF já iniciou movimentações de bastidores para avaliar possíveis substitutos. O nome de Hernán Crespo, que possui experiência no futebol sul-americano, é um dos perfis analisados pela entidade para assumir o projeto visando o próximo ciclo. O lateral Ángelo Preciado admitiu o sofrimento do elenco com os resultados recentes, destacando que a falta de gols tem sido o principal obstáculo da equipe na competição.

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